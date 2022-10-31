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Kremlin: Tahıl anlaşması için Türkiye ve BM ile görüşmeleri sürdürüyoruz

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#Tahıl Anlaşması#Kremlin#Peskov
Kremlin: Tahıl anlaşması için Türkiye ve BM ile görüşmeleri sürdürüyoruz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2022 16:40

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, askıya alınan tahıl anlaşması konusunda Türkiye ve BM ile görüşmelerini sürdürdüklerini söyledi.

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Rusya'nın, Ukrayna limanlarından tahıl ihracatına olanak sağlayan Tahıl Koridoru Anlaşması'nı askıya alma kararının ardından Rus yetkililerden açıklama gelmeye devam ediyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov bugün yaptığı açıklamada, anlaşma konusunda Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) ile görüşmeleri sürdürdüklerini söyledi.

Peskov, gazetecilerin Rusya'nın tahıl anlaşmasına geri dönüp dönmeyeceği sorusuna ise “Bu soruya şuan yanıt vermem zor” şeklinde cevap verdi. Ancak buna rağmen müzakerelere devam ettiklerinin altını çizen Peskov, “Türkiye ve Birleşmiş Milletler ile temaslar diplomasi kurumlarımız üstünden sürdürülüyor" şeklinde konuştu.

Kremlin Sözcüsü Peskov,"Gemilerin bu bölgelerde gidiş gelişlerinin güvenliğini garanti edemeyeceğimizi belirttiğimiz için bu şartlarda anlaşmanın gerçekleştirilmesi pek mümkün değil. Anlaşma böyle bir durumda çok daha riskli, tehlikeli ve garantiden yoksun bir şekle bürünmüş olur” diye konuştu.

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Anlaşmadan çekilmelerinin gerekçesi olarak Ukrayna'yı suçlayan Peskov, "Ukrayna tarafının eylemlerinin bu anlaşmanın dağılmasına sebep olduğunu, garanti edilmiş güvenlik atmosferini bozduğunu görüyorsunuz. Burada anlaşmanın tehlikeye girmesinin Ukrayna tarafının eylemlerinden kaynaklandığını iyi anlamak gerek" dedi.

GEMİLERİN HAREKETİ İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDI

Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamada, Pazartesi günü 12'si giden ve 4'ü gelen olmak üzere 16 geminin hareket planı konusunda Ukrayna ve Türkiye ile anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Anlaşmayla ilgili Moskova'nın da bilgilendirildiği belirtilen açıklamada, ayrıca Ukrayna limanlarından ayrılan 40 geminin de bugün denetleneceği kaydedildi.

RUSYA’NIN ANLAŞMAYI ASKIYA ALMA KARARI

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından Cumartesi günü yapılan açıklamada, Ukrayna’nın Rus savaş gemilerine ve tahıl koridorunun güvenliğini sağlamakla görevli sivil gemilere karşı gerçekleştirdiği saldırılar sonucu gemilerin güvenliğini garanti edemeyeceği gerekçesiyle Rusya’nın anlaşmayı askıya aldığı belirtilmişti.

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#Tahıl Anlaşması#Kremlin#Peskov

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