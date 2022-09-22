Kremlin Sözcüsü Peskov'un oğlu askere gitmeyi reddetti

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamaları dünyanın bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor.

Dün sabah saatlerinde halka seslenen Rus lider ülkede kısmi seferberlik kararı aldığını duyurdu.

Açıklamanın yapıldığı günden itibaren geçerli olan karar kapsamında 300 bin kişi askere alınacak.

Putin'in kararı Rusya'da tartışmalara neden olurken, 2 Rus gazeteci bu karar üzerine Rus politikacılarının çocuklarının askere gidip gitmeyeceğini merak etti.

Sosyal medya üzerinden politika programları yapan Rus gazeteci Dmitry Nizovtsev, canlı yayında Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un oğlu Nikolay Peskov'u telefonla aradı.

Kendisini Rus ordusundan bir askeri komiser olarak tanıtan Rus gazeteci, Nikolay Peskov'a kısmi seferberlik çağrısı üzerine askere alınacağını ve saat 10:00'da askeri birimlere teslim olması gerektiğini söyledi.

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Nikolay Peskov ise çağrıyı reddederek, "Elbette yarın saat 10:00'da gelmeyeceğim. Ben bay Peskov'um. Orada olmamam gerektiğini anlamanız gerekir. Bunu farklı yollarla çözeceğim. Genel olarak neler döndüğünü ve hangi haklara sahip olduğumu anlamam gerekiyor" dedi.

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Rus askeri komiser olarak tanıtan gazeteciye verdiği cevapta gönüllü askerlik onayı da vermeyen Nikolay Peskov, "İnanın ne sizin ne benim buna ihtiyacım var. Vatanımı savunmayla ilgili bir sorunum yok. Ama oradaki konumumu anlamam gerekiyor. Sizlerin bazı siyasi koşulları anlamanız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

KISMİ SEFERBERLİK KİMLERİ KAPSIYOR?

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, karar kapsamında 300 bin kişinin askere alınacağını belirtti. Rus bakan öğrencilerin ise silah altına alınmayacağının altını çizdi.

Şoygu 'Büyük bir seferberlik kaynağımız var. Yani orduya hizmet etmiş, savaş tecrübesi edinmiş ve askeri uzman sayısı neredeyse 25 milyona ulaşıyor. Kısmi seferberlik sırasında 300 bin yedek asker Rus ordusuna çağırılacak. Bunlar ordu hakkında hiçbir şey duymamış insanlar değiller. Bunlar, önce askerliğini yapmış olanlar, ikincisi askerlik ihtisas sahibi olanlar ve askerlik tecrübesi olanlar. Seferberlikle askere çağırılanlar cepheye gönderilmeyecek, şu anda sadece askerlik görevini sürdürenler harekat bölgelerine gönderiliyor. Yedek askerler ve askeri öğrenciler silah altına alınmayacak' şeklinde konuştu.

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RUSYA AYLAR SONRA ASKERİ KAYBI AÇIKLADI



Öte yandan aylardır askeri kayıplarını açıklamayan Rusya, 24 Şubat'ta başlayan savaşta 5 bin 937 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Moskova konu ile ilgili ilk resmi açıklamasını 2 Mart'ta yapmış ve savaştaki asker kayıp 498 olarak açıklanmıştı.