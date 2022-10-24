Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Kremlin Sözcüsü Peskov'dan flaş Türkiye açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Türkiye#Dünya
Kremlin Sözcüsü Peskovdan flaş Türkiye açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2022 14:54

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin arabulucuk başta olmak üzere birçok konuda çaba gösterdiğini ifade ederken, 'Ankara, Paris ve Berlin'den farklı bir pozisyon alıyor' ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Rusya'nın, Ukrayna'nın "kirli bomba" kullanarak provokasyona neden olacağına yönelik iddiaları ardından başlayan tartışmalar artarak devam ediyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, provokasyon iddialarından sonra Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, ABD, Fransa, İngiltere ve Türk mevkidaşlarını aradığını ve gerekli bilgilendirmeyi yaptığını söyledi.

Rusya tarafından ortaya atılan kirli bomba iddiasıyla ilgili konuşan Peskov, "Rusya'nın ilettiği bilgiye inanılmaması, kirli bomba tehdidininin yok olduğu anlamına gelmiyor. Savunma bakanının mevkidaşlarına söylediği bilgiye inanıp inanmamak, kendi bilecekleri iş" diye konuştu.

Gözden Kaçmasın

Almanyadan U dönüşü... Flaş Rusya açıklamasıAlmanya'dan 'U' dönüşü... Flaş Rusya açıklamasıHaberi görüntüle

Batılı ülkelerin, Ukrayna sorununa çözümden yana tavır almak yerine Kiev'i desteklediğini işaret eden Peskov, Türkiye'nin bu konuda daha yapıcı bir tavır sergilediğinden bahsederek, 'Ankara, Paris ve Berlin'den farklı bir pozisyon alıyor. Ankara, arabuluculuk çabalarına devam etmeye hazır olduğunu beyan ediyor. Bildiğimiz gibi Başkan Putin, Türkiye'nin arabuluculuk çabalarını defalarca övdü. Ayrıca, çok geniş ticari ve ekonomik ilişkilerimiz var. Başkanların sık sık iletişim kurmasının sonucu olarak büyük projeler yapılıyor. Macron ve Scholz ise, Rus tarafının tutumunu bir şekilde dinleme ve arabuluculuk hizmetleri sunma gibi çabalara katılım arzusu göstermedi. Bu yüzden onlarla daha az temas kuruldu' ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Peskov ayrıca Putin'in, ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşme planı olmadığını da sözlerine ekledi.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Kiev, Harkiv, Dnipro ve Lviv... Pek çok Ukrayna kenti Rus füzelerinin hedefi oldu
daha fazla video içinKiev, Harkiv, Dnipro ve Lviv... Pek çok Ukrayna kenti Rus füzelerinin hedefi oldu
Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#Türkiye#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Van Goghtan sonra bu kez de Monet hedef alındı O gençler ne diyor Sanatla bir derdimiz yok; mesele şu ki evimiz yanıyor

Van Gogh'tan sonra bu kez de Monet hedef alındı! O gençler ne diyor? 'Sanatla bir derdimiz yok; mesele şu ki evimiz yanıyor!'

#İklim Krizi
‘Ben sevdiğim herkese kanat hediye ederim’

‘Ben sevdiğim herkese kanat hediye ederim’

#Cem Özer
Ukrayna Savaşı, Kraliçenin ölümü, Elon Muskın Mars projesi... Nostradamusun kehanetleri 21inci yüzyılda neden hâlâ popüler

Ukrayna Savaşı, Kraliçe'nin ölümü, Elon Musk'ın Mars projesi... Nostradamus'un kehanetleri 21'inci yüzyılda neden hâlâ popüler?

#Nostradamus

BAKMADAN GEÇME!

Van Goghtan sonra bu kez de Monet hedef alındı O gençler ne diyor Sanatla bir derdimiz yok; mesele şu ki evimiz yanıyor

Van Gogh'tan sonra bu kez de Monet hedef alındı! O gençler ne diyor? 'Sanatla bir derdimiz yok; mesele şu ki evimiz yanıyor!'

#İklim Krizi
‘Ben sevdiğim herkese kanat hediye ederim’

‘Ben sevdiğim herkese kanat hediye ederim’

#Cem Özer
Ukrayna Savaşı, Kraliçenin ölümü, Elon Muskın Mars projesi... Nostradamusun kehanetleri 21inci yüzyılda neden hâlâ popüler

Ukrayna Savaşı, Kraliçe'nin ölümü, Elon Musk'ın Mars projesi... Nostradamus'un kehanetleri 21'inci yüzyılda neden hâlâ popüler?

#Nostradamus