Kremlin Sözcüsü Peskov: "Erdoğan ve Putin, Soçi'de Ortak Koordinasyon Merkezi'nin çalışmalarını ele alacak"

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 5 Ağustos'ta Rusya'nın Soçi kentinde bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ikili görüşmesine dair açıklamalarda bulundu. Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından imzalanan anlaşma neticesinde Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünya pazarına ulaşacağını ve bu yönde tarafların İstanbul'da kurulan Ortak Koordinasyon Merkezi'nden çalışmaları inceleyeceğini hatırlatan Peskov, Putin ve Erdoğan'ın da merkezin çalışmalarını Soçi'de değerlendireceğini söyleyerek, "Şimdi tahıl anlaşmasının uygulanmasına başlanıyor ve süreç devam edecek. Elbette Soçi'deki görüşme bu konunun ele alınması için iyi bir fırsat olacak" dedi.

PESKOV'A BAYRAKTAR SORUSU



Rusya ile Türkiye arasındaki askeri ve teknik işbirliği çerçevesinde Bayraktar insansız hava araçlarının ortak üretimi konusunda liderlerin istişarede bulunup bulunmayacağı sorusunu yanıtlayan Peskov, "İki ülke arasında askeri-teknik işbirliği sürekli olarak gündemimizde. Bu konudaki iletişimimizin hassas bir alanda gelişmesi genel olarak ilişkilerimizin de bütünüyle gelişmiş olduğunu gösteriyor. İki başkan arasındaki son temaslar sırasında da askeri-teknik işbirliği konularına değinildi. Bu çerçevede her zamanki gibi Soçi'de liderler arasında askeri-teknik işbirliği konularına değinilecek" şeklinde konuştu.

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GAZ AÇIKLAMASI



Rus petrol şirketi Gazprom'un Kuzey Akım boru hattı üzerinden Avrupa'ya sevk ettiği gazı türbin motorlarındaki onarım ve bakım çalışmaları nedeniyle 31 milyon metreküp civarına düşürmesini de değerlendiren Peskov, boru hattındaki bakımların Avrupa'nın ambargoları nedeniyle uzadığını belirterek, "Tedarikin sağlanması için teknik olanakların azaldığını biliyoruz. Çeşitli birimlerin bakım çalışmaları devam ediyor. Avrupa'nın getirdiği kısıtlamalar bu bakımlar için gerekli parçaların temini ve bakımların tamamlanmasını engelliyor ve rutin bakımların önüne geçiyor" diye konuştu.



Buna rağmen Rusya'nın bu boru hattından Avrupa'ya elinden geldiğince gaz pompaladığını savunan Peskov, "Gazprom mümkün olduğunca Avrupa'ya gaz pompalıyor. Gazprom, tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi konusunda güvenilir bir garantördür ve böyle olmaya devam edecektir. Ancak, Avrupa'nın yaptırımları nedeniyle ithal edilen parçalar temin edilmezse gaz pompalamayı garanti edemeyiz" dedi.