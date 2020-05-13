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Dünya
DHA
Haber Giriş: 13.05.2020 - 11:48,Son Güncelleme:

Kremlin Sözcüsü koronavirüse yakalanmıştı! Eşi de hastaneye kaldırıldı

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Kremlin Sözcüsü koronavirüse yakalanmıştı! Eşi de hastaneye kaldırıldı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in basın sözcüsü Dmitriy Peskov, dün koronavirüse (Covid-19) yakalandığını ve tedavi gördüğünü açıklamıştı. Peskov’un eşi Tatyana Navka’nın da koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in basın sözcüsü ve ona en yakın isimlerden olan Dmitriy Peskov, dün koronavirüse yakalandığını ve tedavi gördüğünü açıkladı. Peskov’un ardından eşi ve eski buz pateni şampiyonu Tatyana Navka’nın da virüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve karantina altına alındığı öğrenildi.

‘EŞİM VİRÜSÜ İŞTEN GETİRDİ’

Rus medyasındaki haberde, Navka’nın hastalığı hafif geçirdiğini eşi Peskov’un daha ağır geçirdiğini ifade ettiği bildirildi. Navka, çocuklarıyla birlikte sıkı karantina uyguladıklarını, eşi Peskov’un virüsü Kremlin’nden getirdiği sonucuna vardığını ifade etti.

‘PUTİN İLE BİR AYDIR TEMASIMIZ YOK’

Ayrıca Peskov’un, uzun süredir Putin ile görüşmeleri internet üzerinden gerçekleştirdiği, “Bir aydan uzun süredir temasımız olmadı” ifadelerini kullandığı belirtildi.

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