Kremlin şimdiden yerini kimin alacağını seçmeye çalışıyor! ‘Rusya’nın geleceğinde Putin yok’

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Rus-Leton medya kuruluşu Meduza, Kremlin kaynaklarının Putin konusunda yaşanan memnuniyetsizliği sızdırdığını iddia etti. Gündeme bomba gibi düşen iddiaya göre, Rus halkı bir yana, Rus seçkinlerinin tamamı da artık Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görevi bırakması gerektiğini düşünüyor.

Rus iş insanları ve hükümet yetkilileri yaptırımlar yüzünden oldukça zor günler geçiriyor ve artık Putin konusundaki huzursuzluğu saklamak bir yana onun yerini kimin alması gerektiği konuşulmaya başlandı.

Çarpıcı haberlere göre Rus istihbarat toplulukları da Putin'in Ukrayna savaşı konusundaki beceriksizliğine ikna olmuş durumda.

Ukrayna’nın casusluk ajansı şefi, Putin'in bir suikast girişiminden kurtulduğunu ve darbe endişeleri nedeniyle kendini daha da tecrit ettiğini söylemişti.

Putin'le ilgili hastalık söylentileri ayyuka çıktı... Peki yerini kim alacak?

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HERKES PUTİN'E CEPHE ALDI

Kremlin kaynaklarının Rusya Devlet Başkanı'nın Ukrayna'nın işgali sırasında neredeyse herkesi kendisine karşı cephe almak zorunda bıraktığını söylüyor. Üst düzey Rus yetkililerin Vladimir Putin'siz bir hükümet planladıkları dillendiriliyor.

Kremlin yetkilileri ve Rus seçkinleri arasında Putin'den memnun olan neredeyse hiç kimse yok…

Haberi paylaşan kaynaklar "İş insanları ve hükümetin birçok üyesi, cumhurbaşkanının yaptırımların ölçeğini düşünmeden savaşı başlatmasından mutsuz ve bu tür yaptırımlarla yaşamanın imkansız olduğunu düşünüyor.” Dedi. Bu iddia daha sonra diğer iki hükümet yetkilisi tarafından da doğrulandı.

Rusya'da savaştan kaynaklanan sorunlar şimdiden gözle görülür hâle geldi ve yaz ortasına kadar çok daha farklı yönlerden de sıkıntılar yaşanmaya devam edecek: Ulaşım, tıp, hatta tarım…

Putin'in halefleri... Yerine bu isimlerden biri geçebilir mi?

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DİPLOMATLAR BİRER BİRER KAÇIYOR

1945'ten bu yana bir Avrupa devletine yönelik en büyük saldırı olan Rusya'nın üç ay süren işgali, 6,5 milyondan fazla insanın yurt dışına kaçmasına, tüm şehirleri moloz haline getirmesine ve Batı'nın Rusya'ya benzeri görülmemiş yaptırımlarını dayatmasına neden oldu.

Cenevre'deki BM ofisinde kıdemli bir Rus diplomat, Putin'in Ukrayna'yı 'tahammül edilemez' işgali olarak nitelendirdiği olay nedeniyle dün istifa etti ve bu durum birçok Rus diplomatın savaşı desteklemediğini söylemesine cesaret verdi.

Ukrayna'da 'özel askeri operasyon'dan yana olan Rus seçkinleri bile barış arayan yurttaşlarının hoşnutsuzluğunu paylaşıyor.

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını desteklemediği için istifa eden diplomat Boris Bondarev

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Rusya'nın güvenlik servisleri FSB ve GRU'daki ('şahinler' olarak anılan) üst düzey yetkililerin Putin'in işgali beceremediğine ve operasyonun kontrolünü ele geçirmek istediğine inandığı söyleniyor.

İSTİHBARAT SERVİSLERİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

Putin'in, Rusya'nın iç güvenlik teşkilatı FSB'yi, erken başarısızlıklardan sonra Ukrayna'da istihbarat toplamaktan sorumlu lider kuruluş olarak görevden aldığı ve yerine askeri istihbarat teşkilatı GRU'nun yerleştirdiği bildirildi.

Ancak Rusya Devlet Başkanı, generallere kişisel olarak emirler vererek ve sorumlulukları devretmek için mücadele ederek askeri operasyonun kontrolünü ele geçirdi.

Öte yandan Ukrayna savunma bakanlığının ana istihbarat direktörü dün Putin'in herhangi bir suikast girişiminden kaçınmak için astlarıyla yakın temasını kestiğini açıkladı.

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Tümgeneral Kyrylo Budanov, Ukrainskaya Pravda'ya verdiği demeçte, "Manik sendromlarından bazılarına bakıldığında, ciddi bir şekilde bir halef hazırlamaktan korkuyor ve bu halefin hazırlık aşamasında koltuğu Putin'in kendisinden biraz daha erken almak isteyebileceğinin farkında" dedi.

“Dolayısıyla herkesi belli bir mesafede tutuyor. Ve sonsuza dek hüküm süreceğine inanıyor. Ama öyle olmayacak. 20. ve 21. yüzyıllardaki herhangi bir diktatörün tarihine bakın. Hepsinin sonu aynı. Çoğu durumda, kendi istekleri dışında öldüler.”

Üst düzey Rus yetkililer, Putin'in güçleri Ukrayna'nın doğusunda kanlı bir savaşta savaşırken savaş haberleri konusundaki üstünlüklerini sürdürebilmek için bilgi savaşını şiddetlendirdiler.

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Rusya parlamentosu, Batılı bir ülkenin Rus medyasına 'dostça davranmaması' durumunda savcılara Moskova'daki yabancı medya bürolarını kapatma yetkisi veren bir yasa tasarısını onayladı. SAĞLIĞI BOZUK OLSA BİLE...

Tasarı Putin tarafından imzalanmayı bekliyor.

Putin'in sürekli tecrit politikası, Kremlin içinde kaynakları olduğunu iddia eden bir Rus Telegram kanalına göre sağlığı bozulmaya devam ederken bile vazgeçmediği bir durum.

Telegram kanalı General SVR'ye göre Rus lider geçen hafta 'başarılı' bir kanser ameliyatı geçirdi ve sağlık görevlilerinin tedavinin 'gerekli' olduğu yönündeki tavsiyelerini takiben iyileşiyor.

Haber, Putin'in Soçi'de müttefiki Alexander Lukashenko ile devlet televizyonunda yaptığı görüşmeden birkaç saat önce, ikili görüşmeler için otururken ayaklarını bükerek kameraya yakalandığında ortaya çıktı.

"HASTANEYE YATIRILSA KOLTUĞUNU BIRAKABİLİR"

Kremlin, Putin'in sağlık sorunlarına ilişkin son iddialar hakkında yorum yapmadı, ancak Rus liderin bir sağlık sorunu olduğunu düzenli olarak reddediyor.

Eski bir MI6 şefinin, Putin'in sağlık sorunları nedeniyle '2023'e kadar gideceğini' ve Rusya'nın lideri olarak yeniden ortaya çıkmayacağını tahmin ettiği de gelen haberler arasında.

Putin'i devre dışı bırakmanın yolu onu hastaneye yatırmaktan geçiyor olabilir mi?

Richard Dearlove, Rus diktatörün sağlığının ciddi şekilde bozulduğuna dair sürekli söylentilerin, onu uzun bir süre boyunca yatırmak ve böylece ülke yönetimini ondan almak için bir bahane yaratabileceğini iddia etti.