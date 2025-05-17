'Putin-Zelenski görüşmesi mümkün' Kremlin şartlarını açıkladı...

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Kremlin, İstanbul'da 3 yıl sonra ilk kez yüzyüze gerçekleşen Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmenin ardından açıklama yaptı.



ZELENSKİ-PUTİN GÖRÜŞMESİ MÜMKÜN

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki bir görüşmenin "anlaşmaya varılması" halinde "mümkün" olduğunu söyledi.

Peskov, yaptığı açıklamada "Böyle bir görüşme, iki tarafın heyetlerinin çalışmaları sonucunda belirli anlaşmalara varılması halinde mümkündür. Biz bunu mümkün görüyoruz" dedi.



"ÖNCE TAKAS TAMAMLANMALI"

Gazetecilere konuşan Peskov, görüşmeler için önce İstanbul'da varılan anlaşmaların yerine getirilmesi gerektiğini ve 1000'er kişilik savaş esiri değişiminin tamamlanması gerektiğini vurguladı.

Peskov ayrıca, yeni görüşmelerin de planlanabileceğini ancak önce İstanbul'da mutabakata varılan şartların gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti.

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ZELENSKİ GÖRÜŞMEYE ÇAĞIRDI

Ukrayna lideri Zelenski, çağrıda bulunarak İstanbul'da gerçekleşen Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmeye Rusya lideri Putin'i davet etmişti.

"Türkiye'de Putin'i bekleyeceğim" açıklaması yapan Zelenski, "Putin Türkiye'ye gelmekten korkmasaydı, bu savaşı sona erdirmek için önemli adımlar atma şansımız gerçek olurdu" demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da görüşen Zelenski, Putin'in görüşmeye gelmesi halinde İstanbul'a gideceğini söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise, kendisi gelmeden Putin'in İstanbul'daki görüşmeye gelmeyeceğini savunmuştu. Trump, Ukrayna'da ateşkese ilişkin "Putin ve ben bir araya gelmeden hiçbir şey olmayacak" ifadesini kullanmıştı.