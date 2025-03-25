Kremlin: Rusya ve ABD Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması konusunda anlaşmaya vardı

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Kremlin, Rusya ve ABD uzmanları arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da dün yapılan müzakerelerin ardından yazılı açıklama yaptı.

Rusya ve ABD'nin, Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması ve ticari gemilerin askeri amaçlarla kullanılmasının önlenmesini içeren Karadeniz Girişiminin uygulanmasını kabul ettiğine dikkat çekilen açıklamada, ABD'nin, Rus tarım ve gübre ihracatının dünya pazarına erişiminin yeniden sağlanmasına yardımcı olması konusunda destek vereceği kaydedildi.

ABD'nin Rusya için nakliye sigortası maliyetini düşüreceği, bu tür işlemler için limanlara ve ödeme sistemlerine erişimi kolaylaştıracağı ifadesine yer verilen açıklamada, üzerinde anlaşma sağlanan söz konusu maddelerin yürürlüğe girmesi için bazı yerine getirilmesi gereken şartlar bulunduğu belirtildi.

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Rusya Tarım Bankası (Rosselkhozbank) ve tarım ürünlerinin ticaretinde yer alan diğer finans kurumlarına yönelik kısıtlamaların kaldırılması gerektiğine işaret edilen açıklamada, ABD'nin ticarete yönelik finansmanla ilgili kısıtlamaları iptal etmesinin de şartlar arasında yer aldığı aktarıldı.

Açıklamada, Rusya'ya yönelik liman hizmetlerinin, tarım makinelerinin yanı sıra gıda ve gübre üretiminde yer alan diğer malların tedarikine ilişkin kısıtlamaların kaldırılmasının da şartlar arasında bulunduğunun altı çizildi.

İki ülke liderleri arasında Rusya ve Ukrayna'daki enerji tesislerine yapılan saldırıların durdurulmasına yönelik önlemler alınması konusunda da anlaşmaya varıldığının kaydedildiği açıklamada, anlaşmaya uyulmaması halinde tarafların anlaşmadan çekilebileceği belirtildi.