Kremlin: Putin Trump ile görüşmedi

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Amerikan Washington Post gazetesi, 7 Kasım’da ilk telefon görüşmesinin yapıldığını, Trump’ın Putin’den Ukrayna savaşını tırmandırmamasını istediğini öne sürmüştü.

PESKOV ‘HAYAL ÜRÜNÜ’ DEDİ

ABD gazetesi, Trump’ın tıpkı Rusya gibi ABD’nin de Avrupa kıtasında yeterince kuvveti olduğu vurgusunu yaptığını, ihtilafın sona erdirilmesi için Rusya ile çalışmaya hazır olduğu mesajı verdiğini bildirmişti. ABD’den konuyla ilgili resmi açıklama yapılmazken Putin’in Sözcüsü Dmitriy Peskov, haberin hayal ürünü olduğunu belirterek “Yazdıklarının hiçbir aslı yok” dedi. Kremlin’in böyle bir görüşme olmadığını açıklaması farklı yorumlara neden oldu. Siyasi gözlemciler, Trump’ın henüz iş başı yapmadığını, dolayısıyla gayri gayri resmi bir görüşme olmuş olabileceğini, içeriğinden memnun kalmayan Moskova’nın ise böyle bir temas olmadığını savunarak görüşmeyi geçiştirmek istemiş olabileceği yorumunu yaptı. Resmi olarak Putin, Trump’ı tebrik için aramadığını söylemiş, eğer Ukrayna’da çözüm arıyorsa Trump’ın kendisini araması gerektiğini savunmuştu.