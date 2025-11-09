Kremlin: Putin nükleer denemeleri yasaklamaya kararlı

Haberin Devamı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer denemeler için hazırlık talimatı verdiği yönünde çıkan haberleri değerlendirdi.

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre Peskov, Putin’in nükleer silah denemeleri için doğrudan hazırlık talimatı vermediğini ve konunun henüz değerlendirme aşamasında olduğunu söyledi.

Nükleer denemeler için ilk adımın fizibilite belirlemekten geçtiğini belirten Peskov, bu konunun şu anda uzmanlar tarafından değerlendirildiğini aktardı.

Peskov, "Putin, hazırlıklara başlanması yönünde bir talimat vermedi. Öncelikle bunu yapmamız gerekip gerekmediğini anlamamız gerekiyor" dedi.

Nükleer denemelere ilişkin olası kararların aceleye getirilmemesi gerektiğini vurgulayan Peskov, "Bu çok ciddi, gerekçeli ve ölçülü bir karar olmalı. Uzmanlarımız şu anda bu konuyu detaylı biçimde inceliyor” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Peskov açıklamasında şöyle konuştu:



"Putin, Rusya'nın denemeleri yasaklamaya kararlı olduğunu ancak başka bir ülke bu denemeleri gerçekleştirirse Moskova'nın eşitliği koruyacağını söyledi. Şu anda ne Rusya ne de Çin, nükleer denemesi yapmıyor"

TRUMP TALİMAT VERDİĞİNİ DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) "derhal" nükleer silah testlerine başlaması talimatı verdiğini duyurmuştu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diğer ülkelerin test programları nedeniyle Savunma Bakanlığı'na nükleer silahlarımızı test etmeye başlaması talimatını verdim. Bu süreç hemen başlayacak." ifadelerini kullamıştı.

ABD'nin "diğer ülkelerden daha fazla nükleer silaha sahip olduğunu" vurgulayan Trump, bunun kendisinin ilk döneminde gerçekleştirildiğini belirtmişti.

Trump, ABD'nin Rusya ve Çin'in silahlanma yarışında arayı kapattığı konusunda uyarıda bulunarak, "(Nükleerin) Muazzam yıkıcı gücü nedeniyle bunu elde etmekten nefret ettim ama başka seçeneğim yoktu. Rusya ikinci, Çin ise uzak bir üçüncü sırada ancak 5 yıl içinde eşitlenecekler." değerlendirmesinde bulunmuştu.