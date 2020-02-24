Kremlin: Putin dörtlü zirveye sıcak bakıyor

Rusya devlet televizyonu “Rossia-1” kanalında hafta sonu yayınlanan “Moskova-Kremlin-Putin” programına çıkan Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önerilen dörtlü zirvenin yapılması taraftarıdır. Zirvenin tarihine gelince, katılımcı ülke liderlerinin çalışma grafiği netleşince kesin tarih netleşip zirve gerçekleştirilecektir” dedi.

‘ASKERLER TEMAS HALİNDE’

Putin ile Erdoğan arasında geçen cuma yapılan son telefon görüşmesinin nasıl bir havada geçtiği de sorulduğunda temasın münakaşalı geçmediğini ima eden Peskov, “Son telefon görüşmesi, iki lider arasında çalışma temposu havasında geçtiğini söyleyebilirim. Rusya ile Türkiye askeri yetkililerinin sürekli temas halinde bulunduklarını da vurgulamak isterim. Görüşmelerin gidişatına bağlı olarak gerekirse iki lider yeniden devreye girecektir” dedi. Peskov, İdlib’de tırmanan gerilimin Rusya’yı son derece rahatsız ettiğini de kaydetti.