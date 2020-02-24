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Dünya
Nerdun HACIOĞLU / MOSKOVA
Haber Giriş: 24.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Kremlin: Putin dörtlü zirveye sıcak bakıyor

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Kremlin: Putin dörtlü zirveye sıcak bakıyor
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın 5 Mart tarihinde Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa liderlerinin İstanbul’da yeni bir dörtlü Suriye zirvesi önerisine dün ilk tepkisini ortaya koyan Moskova, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in böyle bir zirveye sıcak baktığını bildirdi.

Rusya devlet televizyonu “Rossia-1” kanalında hafta sonu yayınlanan “Moskova-Kremlin-Putin” programına çıkan Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önerilen dörtlü zirvenin yapılması taraftarıdır. Zirvenin tarihine gelince, katılımcı ülke liderlerinin çalışma grafiği netleşince kesin tarih netleşip zirve gerçekleştirilecektir” dedi.

‘ASKERLER TEMAS HALİNDE’

Putin ile Erdoğan arasında geçen cuma yapılan son telefon görüşmesinin nasıl bir havada geçtiği de sorulduğunda temasın münakaşalı geçmediğini ima eden Peskov, “Son telefon görüşmesi, iki lider arasında çalışma temposu havasında geçtiğini söyleyebilirim. Rusya ile Türkiye askeri yetkililerinin sürekli temas halinde bulunduklarını da vurgulamak isterim. Görüşmelerin gidişatına bağlı olarak gerekirse iki lider yeniden devreye girecektir” dedi. Peskov, İdlib’de tırmanan gerilimin Rusya’yı son derece rahatsız ettiğini de kaydetti.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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