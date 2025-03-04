Kremlin: Putin de o atışmayı izledi

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Üç gün sonra Oval Ofis kriziyle ilgili ilk açıklamayı yapan Peskov, savaşın sonara ermesi için somut adım atılamamasından Zelenski’yi suçlayarak “Kiev rejimi barış istemiyor. ABD’nin çabaları ve Rusya’nın niyeti yeterli olmadı. Ukrayna krizi çözümünün ne denli zor bir iş olacağı ortada. Bulunduğumuz noktada yeni olumlu önerilere ihtiyaç duyuluyor” dedi. Londra’da toplanan Avrupa liderler zirvesini de eleştiren Sözcü, “İngiltere zirvesinde ortaya atılan 4 maddelik barış planını daha incelemedik. İrdeledikten sonra yanıtımızı vereceğiz” diye konuştu.



TÜRKİYE İLE YOĞUN DİYALOĞUMUZ SÜRÜYOR

RUSYA lideri Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bir süredir telefon görüşmesi yapmadığına dair bir soru üzerine Kremlin Sözcüsü Peskov şu yanıtı verdi: “Moskova ile Ankara arasındaki ilişkiler çok yönlü devam ediyor. Yoğun diyalog sürüyor. Geçen hafta dışişleri bakanlar düzeyinde temaslar gerçekleşti. Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko da Ankara’ya ziyaret gerçekleştirdi. Üst düzeydeki temasların eksik olduğu söylenemez. Gerektiğinde en üst düzeyde de temaslar olacak. İlişkilerimiz o kadar yakın ki, gerekli tüm temaslar birkaç saat içinde ayarlanabiliyor.”