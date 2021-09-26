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Kremlin paylaştı: Putin'den ilginç tatil!

#Putin#Rusya#Dünya
Kremlin paylaştı: Putinden ilginç tatil

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Eylül ayı başlarında Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Sibirya bölgesindeki tatilinden fotoğraflar basın servisi tarafından bugün paylaşıldı.

Son dakika... Kremlin paylaştı: Putinden ilginç tatilSon dakika... Kremlin paylaştı: Putinden ilginç tatil
Son dakika... Kremlin paylaştı: Putinden ilginç tatil

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Geçtiğimiz haftalarda çevresindeki birkaç kişinin koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinaya giren Putin bu sefer tatil fotoğrafları ile gündemde.

Rusya'daki seçimden zafer ile ayrılan Putin 'in Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Sibirya bölgesindeki tatilinden fotoğraflar basın servisi tarafından bugün paylaşıldı. 

Eylül başlarında Sibirya'da taygada tatil yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, burada bir Şoygu'yu yanından ayırmaması dikkatlerden kaçmadı.

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Rusya merkezli Sputnik'te yer alan habere göre, Putin buradaki tatili boyunca balık tutarak ve Şoygu'yla dağlarda yürüyüş yaparak vakit geçirdi.

Aynı habere göre, Putin, deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin metre yükseklikte bir çadırda geceledi. 

Yayınlanan görüntülerde Putin'in bir arazi aracı kullandığı, Şoygu'nun da yolcu koltuğunda oturduğu anlar da yer aldı.

Doğa tutkusuyla bilinen Putin tatil için çoğunlukla Sibirya'yı tercih ediyor. Rus lidere bu tatillerde genelde Şoygu eşlik ediyor.

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Putin ve Şoygu, son olarak Mart ayında birlikte tatil yapmıştı.

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#Putin#Rusya#Dünya