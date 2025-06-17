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Kremlin: İran’ın uranyumunu depolayabiliriz

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#İsrail#İran#Kremlin
Kremlin: İran’ın uranyumunu depolayabiliriz
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2025 07:00

İsrail-İran ihtilafında Tahran’ın müttefiki sayılan Rusya dün yeni hamle yaptı.

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İsrail ile İran arasında savaşın son bulması için arabulucu görevine hazır olduğunu tekrarlayan Kremlin Sarayı, ateşkes ilan edilmesi ve görüşme masasına dönülmesi durumunda İsrail’i tedirgin eden İran’a ait zenginleştirilmiş uranyumu Rusya’ya taşınması şıkkına açık olduğunu söyledi.

TAHRAN’DAN ANLAŞMAYA ONAY

Kremin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Rusya Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump telefon görüşmesinde dile getirilen arabulucu görevini üstlenmeye Moskova hazır. İran nükleer programının tehlike arz etmediğini göstermek için İran elindeki uranyum fazlasını Rusya’ya getirilmesi şıkkını masada tutuyoruz” dedi.

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Bu arada İran tarafından da Rusya yönünde adım atıldı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın yıl başında Rusya’ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Putin ile imzaladığı stratejik ortaklık anlaşması dün İran meclisi tarafından onaylandığı açıklandı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Tahran’da yaptığı açıklamada “Rusya ile aramızda imzalanan stratejik ortaklık anlaşması meclisimiz tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiş sayılıyor” dedi. Anlaşma iki ülke arasında sıkı askeri işbirliğini öngörüyor.

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#İsrail#İran#Kremlin

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