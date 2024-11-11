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Kremlin iddiaları yalanladı: Putin ve Trump görüşmedi

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#ABD#Kremlin
Kremlin iddiaları yalanladı: Putin ve Trump görüşmedi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2024 12:56

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD Başkanı Trump’ın Putin ile telefon görüşmesi yaptığına dair çıkan haberi yalanladı ve böyle bir görüşmenin olmadığını belirtti. Peskov, Putin'in Batılı liderlerle temasa geçmeyi planlamadığını ve Rusya'nın Ukrayna'daki "özel askeri operasyonu"na devam ettiğini vurguladı.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump ile telefon görüşmesi yapmadığını ve bu konuda herhangi bir planının olmadığını söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, gündemdeki konuları değerlendirdi.

The Washington Post'un "ABD Başkanı seçilen Trump'ın, Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gerginliği düşürme çağrısı yaptığı" haberini yalanlayan Peskov, "Böyle bir görüşme olmadı. Bu bilgi gerçeğe dayalı değil, kurgu. Bu, yalan bir bilgidir." diye konuştu.

Peskov, Putin'in Trump'ı aramayı planlayıp planlamadığına ilişkin soruya "Bu konuda herhangi bir plan yok." cevabını verdi.

Putin'in Batılı liderlerle de temas kurmayı planlamadığını söyleyen Peskov, bu konuda herhangi bir sinyal almadıklarını ancak buna açık olduklarını belirtti.

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Avrupa ülkelerinin "Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratma" yönündeki çizgide davranmaya devam ettiğine dikkati çeken Peskov, Rusya'nın Ukrayna'da "özel askeri operasyon" sürdürdüğünü dile getirdi.

Sözcü Peskov, Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından Avrupa'da gerginlik ve korkunun gözlemlendiğini söyledi.

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#Rusya#ABD#Kremlin

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