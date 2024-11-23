Kremlin: Füze Batı’ya mesajdı

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Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yıkıcı gücü yüksek orta menzilli balistik füze kullanması yankıları dünyada devam ederken, Kremlin Sarayı’ndan atılan füzenin Batı’ya ciddi mesaj verme amacı taşıdığı açıklandı.

Rusya’nın orantısız güç kullanma anlamına gelen ‘Oreşnik’ (Fındık) isimli balistik füzeyi Ukrayna’nın Dnipro şehrine atmasıyla ilgili Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yeni açıklamalar yaptı. Batı’nın Ukrayna’ya Rusya topraklarını füzelerle vurma iznine karşılık misillemede bulunduklarını vurgulayan Peskov, “Kullandığımız füze Batı’ya uyarı mesajımızdır. Batılı ülkeler ihtilafı tırmandırmaya devam ederse işlerin nereye varacağını göstermiş olduk” açıklamasını yaptı.

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‘PUTİN MÜZAKEREYE AÇIK’

Ukrayna savaşında gerilimin ani tırmanışından ABD’de yakında görevi devredecek Biden yönetiminin suçlu olduğunu öne süren Peskov, “Biz net bir şekilde Biden yönetiminin giderayak bahis yükselterek gerilimi tırmandırma yolunu seçtiğini gördüğümüz için yeni füzemizi kullandık. Aslında Rusya daha önceden de defalarca dile getirdiği gibi bu savaşın müzakere yoluyla çözüme kavuşturulmasından yana. Başkan Putin, son günlerde yaşanan tehlikeli gerilime rağmen bugün de her türlü temasa açık. Dünya lideri, Putin ile savaşı bitirmek, mantıklı müzakereler için kendisiyle temasa geçebilir” ifadesiyle ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’a göz kırpmış oldu. Peskov ayrıca Perşembe günü Moskova’nın mecbur olmamasına rağmen füzenin ateşlenmesine yarım saat kala ABD’ye bilgi verildiğini de anımsattı.

ZELENSKİ: PUTİN SINIYOR

Rusya’nın kullandığı balistik füzeyle ilgili Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski de yeni açıklamalar yaptı. Ukrayna’nın batıdaki müttefiklerine seslenen Zelenski, “Sayın müttefikler, Putin attığı füzeyle sizi sınıyor. Hayat felsefesi yıkım yaratmak olan Putin sizlerin korkup korkmadığımızı ölçmek istiyor” dedi. Rusya’nın gerilimi Batı’nın tırmandırdığı görüşünün gerçeklerin çarpıtılmasından başka bir şey olmadığını da söyleyen Zelenski, “Hukuk ve savaş kuralları bize kendimizi savunma hakkı veriyor. Ukrayna ordusu savaşın önceki aşamalarında da uzun menzilli füzelerle Rusya’daki askeri hedefleri defalarca vurdu. Putin’in şimdi yıkıcı balistik füze kullanması sinsi planlar yaptığına işaret ediyor” ifadelerini kullandı. Öte yandan Ukrayna’nın çağrısı üzerine salı günü NATO-Ukrayna Konseyi’nin toplanması bekleniyor. (Nerdun HACIOĞLU)

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PENTAGON: NİYETİMİZ RUSYA İLE SAVAŞ DEĞİL

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “bölgesel savaş küresel unsurlar kazandı” açıklamasıyla gözler ABD’ye çevrilirken Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Hürriyet’e yaptığı açıklamada “Rusya ile savaş istemiyoruz. Niyetimiz Rusya ile savaşmak değil” dedi. Pentagon yetkilisi, buna rağmen Rusya’nın komşusunu işgal etmesine seyirci kalmayacaklarını 2022’den bu yana çok net söylediklerini belirtti. Singh, “Rusya ile savaş arayışında değiliz, ancak Ukrayna’yı desteklemek için müttefikler ve ortaklarla birlikte hareket edeceğiz” dedi. (Yunus PAKSOY)