Kremlin duyurdu: Putin'in Çin takvimi belli oldu

Kremlin basın ofisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önümüzdeki hafta Çin'i ziyaret edeceğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in daveti üzerine, Başkan Vladimir Putin 19-20 Mayıs tarihlerinde Çin'e resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir" denildi.

Ziyarette, Putin ve Şi'nin, Rusya ile Çin arasındaki kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliğinin daha da derinleştirilmesine yönelik adımları ele alacağı kaydedilen açıklamada, uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunacakları aktarıldı.

Açıklamada, Putin ve Şi'nin "2026-2027 Rusya ve Çin Eğitim Yılları" adlı etkinliğin açılış törenine katılacağı ve görüşmelerin ardından üst düzey ortak bildiri ile hükümetler arası, kurumlar arası ve diğer bazı ikili belgelerin imzalanmasının planlandığı ifade edildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Putin'in çok yakında Çin'i ziyaret edeceğini ve ziyaret hazırlıklarının tamamlandığını söylemişti. Ancak Peskov, ziyaretin içeriği ve tarihine ilişkin ayrıntı paylaşmamıştı.

Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, en son geçen sene eylül ayında Çin'in başkenti Pekin'de bir araya gelmişti.