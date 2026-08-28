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Kremlin duyurdu... Putin ile Erdoğan Bişkek'te görüşecek

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#Putin Erdoğan Görüşmesi#Uluslararası Zirve#Şanghay İşbirliği Örgütü
Kremlin duyurdu... Putin ile Erdoğan Bişkekte görüşecek
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2026 20:15

Rusya Devlet Başkanı Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kırgızistan’ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı.

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Rusya Devlet Başkanı’nın Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Kırgızistan’da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamındaki programına ilişkin açıklama yaptı. Uşakov, Putin’in 1 Eylül’de başkent Bişkek’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini bildirdi. Uşakov, "Görüşülecek çok konu var; tabii ki bunlar arasında Karadeniz’deki durum ve genel olarak Ukrayna konusu da ele alınacak" ifadelerini kullandı.

Uşakov ayrıca, iki liderin ticari ve ekonomik alanda iş birliğinin daha da geliştirilmesine ilişkin konuları da görüşeceklerini belirtti.

PUTİN, 9 İKİLİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRMEYİ PLANLIYOR

Yuri Uşakov gazetecilere, "Büyük uluslararası etkinlikler, ikili temasların, ikili görüşmelerin gerçekleştirilmesi için iyi bir fırsat sunuyor. Doğal olarak biz böyle bir fırsatı her zaman kullanıyoruz. Bu kez de aynısı yapılacak. Şu an itibarıyla devlet başkanımız için 9 ikili görüşme planladık" dedi.
Uşakov’un açıklamasına göre; Putin, 31 Ağustos’ta Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile 1 Eylül’de ise İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşecek. Putin’in zirve kapsamındaki diğer görüşmeleri ise Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Kırgızistan, Tacikistan, Moğolistan liderleriyle olacak.

 

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#Putin Erdoğan Görüşmesi#Uluslararası Zirve#Şanghay İşbirliği Örgütü

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