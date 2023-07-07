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Kremlin duyurdu: Erdoğan ve Putin görüşecek

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Rusya#Kremlin
Kremlin duyurdu: Erdoğan ve Putin görüşecek
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2023 12:44

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısa süre içinde görüşebileceğini ancak henüz tarihin kesinleşmediğini söyledi.

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Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün İstanbul’da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştireceği görüşmeyi yakından takip ettiklerini duyurdu.

Görüşmeyi “önemli” olarak niteleyen Peskov, “Sonucunu yakından takip ediyoruz. Erdoğan ve Zelenskiy arasında konuşulanlar bizim için ilginç olacak. Bu önemli” dedi.

Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısa süre içinde görüşebileceğini ancak henüz tarihin kesinleşmediğini söyledi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Rusya#Kremlin

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