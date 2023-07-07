Kremlin duyurdu: Erdoğan ve Putin görüşecek

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Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün İstanbul’da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştireceği görüşmeyi yakından takip ettiklerini duyurdu.

Görüşmeyi “önemli” olarak niteleyen Peskov, “Sonucunu yakından takip ediyoruz. Erdoğan ve Zelenskiy arasında konuşulanlar bizim için ilginç olacak. Bu önemli” dedi.



Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısa süre içinde görüşebileceğini ancak henüz tarihin kesinleşmediğini söyledi.