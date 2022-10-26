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Kremlin: Doğalgazda Türkiye’den endişemiz yok

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#Ukrayna#Kremlin#Doğalgaz
Kremlin: Doğalgazda Türkiye’den endişemiz yok
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2022 07:00

Ukrayna savaşının tetiklediği Avrupa ile Rusya arasındaki enerji krizinde Türkiye’nin batı istikametinde Rusya’nın bir numaralı doğalgaz alıcısı haline gelmesi dün Moskova’da gündeme getirildi.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un Rus basını için düzenlediği bilgilendirme toplantısında gazetecilerin “Türkiye, enerji alanında ve özellikle doğalgazda elde ettiği yeni konumu (doğalgaz üssü olmasını) kötü amaçlı kullanamaz mı” sorusu yöneltildi.

PESKOV’UN YANITI

Peskov, “Bilindiği üzere Türkiye Batılı ülkelerin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlara dahil olmadı. Türkiye’nin sergilediği bu duruş onu diğerlerinden farklı kılıyor. Ancak aramızdaki enerji alışverişinde ve doğalgazda Ankara’ya büyük imtiyazlar tanınacağı anlamı çıkartılmamalı. Türkiye’nin aldığı doğalgazın parasını daha sonra ödemesi (ödemeleri 2024 yılına erteleme) meselesine gelince. Rusya bu konuda piyasa konjonktürüyle rasyonel davranışların dışına çıkmayı düşünmüyor. Rusya’nın Türkiye’den endişe etmesini gerektirecek bir durum yok” dedi.

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#Ukrayna#Kremlin#Doğalgaz

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