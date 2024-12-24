Kremlin ‘Boşanıyorlar’ iddialarını yalanladı

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Esad çiftinin aralarının bozulduğu, Moskova’da neredeyse göz hapsinde tutuldukları, kaçırdığı milyonlarca dolarlık servete Rusya tarafından bloke koyulduğu iddialarına Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yanıt verdi.

PESKOV’DAN AÇIKLAMA

Rus RBC haber ajansının Esad ailesiyle ilgili sorusunu yanıtlayan Peskov, “Dünya basınında Esad ailesiyle ilgili dolaşan söylentiler gerçekleri yansıtmıyor. Bu haberler tamamen asılsızdır” dedi. Aslen İngiltere doğumlu ve bu ülkenin vatandaşı kalmaya devam eden 49 yaşındaki Esma Esad, 2000 yılında Londra’dan Şam’a taşınmıştı. İstihbarat servisi raporlarına göre Esma Esad, eşi 8 Aralık’ta devrilmeden bir ay önce anne, baba ve kızı Zeyn ile Moskova’ya gitmişti. Moskova’da eğitimine devam eden Esad’ın büyük oğlu Hafız ise Suriye içten içe kaynadığı günlerde Moskova Devlet Üniversitesinde doktora tezini savunmuştu.