×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Kremlin: Avrupa ekonomisini krize sürüklüyor

Güncelleme Tarihi:

#Kremlin#Avrupa Ekonomisi#Kriz
Kremlin: Avrupa ekonomisini krize sürüklüyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2025 14:10

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa’daki askeri harcamaların giderek arttığını belirterek, bu artışın Avrupa ekonomisini krize sürükleyebileceğini söyledi. Peskov, artan askeri harcamaların her bir Avrupalıyı olumsuz şekilde etkileyeceğini savundu.

Haberin Devamı

Peskov, başkent Moskova’da gündemdeki konulara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna savaşı konusunda ilerleme sağlandığına yönelik açıklamalarına ilişkin yorum yapamayacaklarına işaret eden Peskov, "Neyin kastedildiğini tam olarak bilmediğimiz için bir değerlendirme yapmak da oldukça güç." diye konuştu.

Peskov, ABD’nin Ukrayna’ya yönelik silah sevkiyatına da devam ettiğini kaydetti.

Trump’ın, Ukrayna'ya yaptıkları yardımlara karşılık bu ülkeden nadir toprak elementleri almak istemesini değerlendiren Peskov, "Bunun adı yardımın satın alınmasıdır. Yani ücretsiz yardım etmek yerine bu yardımı ticari bir şekilde sağlamaktır. Elbette, hiç yardım sağlamamak ve böylece bu çatışmanın sona ermesine katkıda bulunmak daha iyi olurdu." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Avrupa’da ise militarist yaklaşımın giderek daha fazla etkili olduğunu söyleyen Peskov, "Rusya'dan gelen tehdit bahanesiyle askeri ve savunma harcamaları şişiriliyor. Savunma harcamalarındaki artış, Avrupa ekonomisini krize sürükleyebilecek, çok ciddi bir rahatsızlık bölgesine getiriyor." şeklinde konuştu.

Peskov, artan askeri harcamaların her bir Avrupalıyı olumsuz şekilde etkileyeceğini savundu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kremlin#Avrupa Ekonomisi#Kriz

BAKMADAN GEÇME!