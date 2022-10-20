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Kremlin açıklandı… İlhak edilen Ukrayna şehirleri nükleer ‘şemsiye’ altına alınacak

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#RUSYA#UKRAYNA#Nükleer Silahlar
Kremlin açıklandı… İlhak edilen Ukrayna şehirleri nükleer ‘şemsiye’ altına alınacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2022 17:05

24 Şubat’tan beri tüm dünyayı diken üstünde tutan Rusya-Ukrayna savaşında bir süredir gündem nükleer silahlar ve bunların kullanımı durumunda yaşanabilecek felaketler. Kremlin ise bir yandan nükleer iddialarını reddederken bir yandan da çelişkili açıklamalar yapıyor.

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Kremlin, Ukrayna'nın kısa bir süre önce Rusya tarafından yasadışı bir şekilde ilhak edilen bölgelerinin Moskova'nın nükleer cephaneliğinin koruması altında olduğunu iddia etti.

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov “Bütün bu topraklar Rusya Federasyonu'nun devredilemez parçalarıdır ve bu nedenle “korunmaktadır” dedi.

Böylelikle bu bölgelerin Rusya tarafından üzerlerine bir nükleer 'şemsiye' açılmış oldu. 

Kremlin açıklandı… İlhak edilen Ukrayna şehirleri nükleer ‘şemsiye’ altına alınacak
Açıklama, Kremlin Sözcüsü Peskov tarafından yapıldı

PESKOV: KENDİ ŞEHİRLERİMİZ KADAR KORUYORUZ

Peskov, açıklamasında bu toprakların güvenlikleri, Rusya topraklarının geri kalanıyla aynı seviyede sağlandığını söyledi.

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NATO bu hafta yıllık nükleer tatbikatlarını düzenliyor ve yapılan açıklamada Rusya'nın da yakın zamanda kendi nükleer tatbikatlarını yapmasının beklendiği belirtildi.

Daha geçen ay Vladimir Putin, Moskova'nın Rusya'nın 'toprak bütünlüğünü' savunmak için gerekirse nükleer silah kullanmaya hazır olduğunu söyleyerek Batı'yı tehdit etti ve 'blöf yapmadığını' vurguladı.

Kremlin açıklandı… İlhak edilen Ukrayna şehirleri nükleer ‘şemsiye’ altına alınacak
"1962'DEN BERİ EN KÖTÜ KRİZ"

ABD başkanı Joe Biden, Putin'in tehdidinin dünyayı bir nükleer savaşın yakın olabileceğinden korktuğu 1962 Küba Füze Krizi'nden bu yana hiç olmadığı kadar yakınlaştırdığını söyledi.

Putin, Moskova'nın Ukrayna'dan alacağı bölgelerin “sonsuza kadar” Rusya'nın bir parçası olacağını ilan etmişti.

Ancak Rusya dört bölgenin hiçbirini tam olarak kontrol etmiyor ve sınırlarını henüz belirlemedi.

NÜKLEER İHTİMALİ ARTTI

İlhak, Ukrayna, Batılı müttefikleri ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki ülkelerin ezici çoğunluğu tarafından yasadışı olduğu söylenerek kınandı.

Ukrayna'yı işgalinin üzerinden yaklaşık sekiz ay geçmişken, bazı analistler, ordusunun bir dizi büyük yenilgiye uğramasından bu yana Putin'in nükleer silahlara başvurma olasılığının arttığına inanıyor.

Kremlin açıklandı… İlhak edilen Ukrayna şehirleri nükleer ‘şemsiye’ altına alınacak
"İNTİHAR OLUR"

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Putin'in müttefiki Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko, geçen hafta Batı'yı Rusya'yı köşeye sıkıştırmamaları konusunda uyardı.

Öte yandan bir kısım analistler, nükleer riskin abartıldığını ve Putin'in böyle bir tırmanışa girişmesinin intihar olacağını öne sürdüler.

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#RUSYA#UKRAYNA#Nükleer Silahlar

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