Dünya Haberleri

Kremlin açıkladı: Trump'ın temsilcisi Rusya yolcusu

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un gelecek hafta Moskova’yı ziyaret edeceğini söyledi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rus devlet kanalı Rossiya-24’te, ABD’nin Ukrayna konusunda hazırladığı barış planıyla ilgili yaşanan sürece dair değerlendirmelerde bulundu.

Batı basınında, Witkoff'la 14 Ekim’de yaptığı telefon görüşmesinin sızmasına ilişkin Uşakov, “Witkoff'la sık sık konuşuyorum. Konuşmanın içeriğine dair ise yorum yapmayacağım.” dedi.

Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Uluslararası Ekonomik İşbirliğinden Sorumlu Özel Temsilcisi Kiril Dmitriyev’le konuşmasının da Batı basınında yer almasına ilişkin, “Herkesle telefonda konuşabilirim. Sizinle de telefonda konuşabilirim. Birileri sızdırıyor, bazıları dinliyor ama bu, biz değiliz.” ifadelerini kullandı.

ABD ile Rusya’nın zorlu ilişkileri rayına oturtmak için telefon görüşmeleri dahil, temaslar yapıldığına işaret eden Uşakov, “Bunu bozmak için sızıntılar yapılıyor. Bunun ilişkileri iyi yönde geliştirmek için yapılması, pek olası değildir.” değerlendirmesini yaptı.

Uşakov, “Witkoff konusunda, kendisinin gelecek hafta Moskova’yı ziyaret etmesi için bir ön anlaşmaya vardık. Kendisi ve ABD’nin Ukrayna konusundaki bazı temsilcileri gelecek.” diye konuştu.

