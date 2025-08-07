Kremlin açıkladı: Putin ve Trump görüşecek... 'Yeri belirlendi'

Haberin Devamı

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya lideri Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında önümüzdeki günlerde bir görüşme yapılması konusunda anlaşmaya varıldığını ve görüşmenin yerinin belirlendiğini açıkladı.

Görüşmenin önümüzdeki hafta içerisinde gerçekleşeceğini belirten Uşakov, konuya ilişkin detayların en kısa süre içinde kamuoyuna duyurulacağını belirtti.

Tarafların detaylar üzerinde çalışmaya başladığını aktaran Uşakov, iki liderin görüşmesine ilişkin hazırlıkların kaç gün süreceğini söylemenin zor olduğunu kaydetti.

Rus basınında yer alan habere göre, Uşakov görüşmeye dair şöyle konuştu:

"Amerikan tarafının önerisi üzerine önümüzdeki günlerde en üst düzeyde ikili görüşme, yani Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Donald Trump arasında bir görüşme yapılması konusunda prensipte mutabakata varıldı. Görüşmenin yeri konusunda prensipte anlaşıldı ve bunu birazdan duyuracağımızı belirtmek isterim"

Uşakov, ABD özel temsilcisi Steve Witkoff'un dün Putin ile yaptığı görüşmede Putin, Trump ve Volodimir Zelenski arasında üçlü bir görüşme fikrinden bahsettiğini, ancak Moskova'nın bu konuda herhangi bir yorumda bulunmadığını söyledi.

TRUMP GÖRÜŞMEK İSTEDİĞİNİ DİLE GETİRDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki toplantıda, özel temsilcisi Steve Witkoff ile Rusya lideri Putin arasındaki görüşmeyi değerlendirdi.

Rusya-Ukrayna savaşının bir an önce sona ermesini istediğini belirten Trump, Moskova’daki görüşmelerin çok verimli geçtiğini ve bu yöndeki çabalarının süreceğini vurguladı.

Trump, "Putin ile yakın zamanda görüşme olasılığına" ilişkin soruya, "Evet, bunun gerçekleşme ihtimali çok yüksek. Henüz nerede olacağına karar vermedik. Yol uzun, ancak çok yakında bir toplantı gerçekleşme ihtimali yüksek" diye cevap verdi.

ABD Başkanı, toplantının ne zaman olabileceği konusunda ise temkinli konuşarak, Putin'in tavrından dolayı daha önce hayal kırıklığına uğradığını da sözlerine ekledi.

Trump, dün gün içerisinde Moskova'da gerçekleşen Putin-Witkoff görüşmesine ilişkin Truth Social hesabından açıklama yapmıştı.

Trump, Putin ile Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasındaki görüşmenin çok verimli geçtiğini belirterek, "Büyük ilerleme kaydedildi. Herkes bu savaşın sona ermesi gerektiği konusunda hemfikir." değerlendirmesinde bulunmuştu.