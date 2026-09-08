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Kremlin açıkladı: Putin ile Trump görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#ABD#Putin
Kremlin açıkladı: Putin ile Trump görüştü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2026 17:48

Rusya Devlet Başkanlığı Danışmanı Yuri Uşakov, Rusya lideri Putin ile ABD Başkanı Trump'ın telefonda görüştüğünü açıkladı. Uşakov, Putin ile Trump'ın gerçekleştirdiği görüşmede Ukrayna'yı ele aldıklarını kaydetti.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna'daki askeri operasyonların hızla sona erdirilmesi için Washington'ın gerçekçi olarak atabileceği adımlara ilişkin görüşlerini paylaştı.

PUTİN, TRUMP'LA UKRAYNA'YI GÖRÜŞTÜ

Rusya Devlet Başkanlığı Danışmanı Yuri Uşakov, Putin ile Trump arasındaki telefon görüşmesine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Uşakov, Putin'in görüşmede Amerikan tarafının Ukrayna'daki askeri operasyonları hızlı şekilde sona erdirmek için gerçekçi olarak neler yapabileceğine ilişkin değerlendirmelerini Trump'a aktardığını belirtti.

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#Rusya#ABD#Putin

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