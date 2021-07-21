Kremlin ABD’nin uçak gemilerine göz dikti

Rusya’nın yeni füzesiyle gövde gösterisi geçtiğimiz pazartesi günü kuzey Barents Denizi’nde başladı. “Amiral Gruşko” fırkateynine konuşlandırılan “Tsirkon” füzesi ateşlenerek ilk önce pratikte ulaşabileceği hız ölçüldü. İlk atış sonunda füzenin sesin 7 katı hızına ulaşarak saatte 10 bin kilometre süratle hedefe ilerleyebildiği ilan edildi. Rusya’daki askeri yetkililer, bu ilk deneme atışı ardından ABD’yi asıl küplere bindirecek açıklamayı yaptı. Önümüzdeki günlerde “Tsirkon” füzesinin aynı gemiden yeniden ateşlenerek bu sefer denize yerleştirilen ve uçak gemisini taklit edecek hedefi imha edeceği bildirildi.

‘DÜNYAYA GÖSTERECEĞİZ’

Uçak gemisi batırma tatbikatının gün ve saatini tam olarak vermeyen Rus askeri yetkililer, “Yakında yeni Tsirkon füze atışımızı bekleyin. Savaş şartlarına yakın ortamda füzenin düşmana ait dev uçak gemisini batırma testini dünyaya göstereceğiz. Günümüze kadar görülmemiş bu atış yine Barents Denizi sularında Amiral Gruşko fırkateyni tarafından gerçekleştirilecek” dendi.

‘DENGE BOZUCU ADIM’

Rusya’nın meydan okuması Washington tarafından da kayda alındı. “Tsirkon” füze denemeleriyle ilgili açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, “Rusya’nın sergilediği bu davranışla denge bozucu adımlar attığı ortada. Tsirkon füzesinin sadece konvansiyonel değil, nükleer başlık taşıyabildiğini de çok iyi biliyoruz” açıklamasını yaptı. Öte yandan Rusya, güneyde yeni S-500 hava savunma füzesini de denedi. Hazar bölgesinde yer alan “Kapustinyar” poligonunda ateşlenen “Prometheus” kod adlı S-500 füzesi stratosfer yüksekliğinde bulunan hedefi imha ettiği bildirildi.

MOSKOVA, ANKARA’YA GÖZ KIRPIYOR

Moskova yakınlarında düzenlenen MAKS-2021 silah fuarında Türkiye ile ilgili açıklama yapan Rosoboronexport Başkanı Aleksander Miheyev, yıl sonuna kadar ikinci parti S-400 anlaşmasının da imzalanabileceğini ilan etti. Fuar alanında Türkiye ile askeri işbirliği hakkında bilgi veren Miheyev, “İkinci S-400 alımı anlaşması için Türkiye ile görüşmelerimiz final aşamada. Anlaşmanın mali çerçevesi hazırlandı bile. Birkaç ay içerisinde Rusya ile Türkiye arasında ikinci anlaşmanın imzalanmasını bekliyoruz” dedi. Rusya’dan alımı yapılan ilk parti S-400 füzeleri 2019 yılında Türkiye’ye teslim edilmişti.

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