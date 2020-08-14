Krediyle saray yavrusu aldı

OCAK ayında unvanlarından vazgeçerek kraliyet ailesinden ayrılan Prens Harry (35) ve Meghan Markle’ın (38), California eyaletindeki Santa Barbara bölgesinde bir malikâne satın aldıkları ortaya çıktı. ABD’ye taşındıklarından beri oyuncu ve yapımcı Tyler Perry’nin Beverly Hills’teki konutunda kalan Harry ve Meghan’ın, gözlerden uzak yaşamak istediği ve 1 yaşındaki oğulları Archie’nin normal bir hayat sürmesi için Santa Barbara’ya taşındığı belirtildi. Çiftin yeni evlerine 14.7 milyon dolar (107 milyon TL) verdikleri ve bunun 9.5 milyon dolarının mortgage (ev kredisi) olduğu öğrenildi. Çiftin 18 Temmuz’da aldıkları malikâneye ‘sığınak’ adını verdikleri belirtildi.

ÜNLÜLER MAHALLESİ

Konutun bulunduğu Santa Barbara bölgesinde birçok ünlü isim ikamet ediyor. Prens Harry ve Meghan Markle’ın komşuları arasında ünlü televizyoncu Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres, George Lucas, Gwyneth Paltrow gibi isimler yer alıyor. 2003’te inşa edilen evin 2009’daki ilk satış fiyatı ise 25 milyon dolardı.