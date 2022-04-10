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Kramatorsk’taki tren istasyonuna düzenlenen saldırıda can kaybı 57’ye yükseldi

#Rusya#Tren Garı#UKRANYA
Kramatorsk’taki tren istasyonuna düzenlenen saldırıda can kaybı 57’ye yükseldi

Geçtiğimiz Cuma günü Rusya tarafından yapılan saldırıda, Ukrayna'da bir tren garı vurulmuş 5'i çocuk 39 kişi yaşamını yitirmişti. Çok sayıda yaralının da olduğu saldırıda ölü sayısı 57'ye yükseldi.

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Ukrayna'nın Donetsk Bölge Valisi Pavlo Kyrylenko, Ukrayna’nın Kramatorsk kentinde tren istasyonuna düzenlenen saldırıda can kaybının 57’ye yükseldiğini duyurdu. Rusya’nın Ukrayna’da saldırıları sürerken, Rus ordusunun 8 Nisan’da Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bulunan Kramatorsk şehrinde tahliyeleri bekleyen sivillerin bulunduğu tren istasyonuna gerçekleştirdiği saldırının bilançosu artmaya devam ediyor.

Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko, Kramatorsk kentinde tren istasyonuna yapılan saldırıda artan can kaybına ilişkin yaptığı açıklamada, “Ukrayna’nın Kramatorsk kentinde sivillerin tahliye beklediği sırada tren istasyonuna yapılan saldırıda can kaybı sayısı 57’ye yükseldi ve 109 sivil yaralandı” ifadelerini kullandı.

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#Rusya#Tren Garı#UKRANYA

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