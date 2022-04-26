Kraliyetten satılık

Haberin Devamı

VELİAHT Prens Muhammed bin Selman’ın (36) yakın akrabaları dahil aile üyelerinin masraflarına yönelik devlet ödemelerini kesmesinin ardından, aylık harcamaları 30 milyon doları bulan prensler, yaşam tarzlarını sürdürmek için malvarlıklarını satmaya başladı. Wall Street Journal (WSJ) gazetesine göre Suudi prensler, ABD ve Avrupa’da sahip oldukları 600 milyon dolardan fazla gayrimenkul, yat ve sanat eserini elden çıkardı.

‘ÇALIŞAN VERGİSİ’ ZORLUYOR

WSJ’ye konuşan kaynaklar, prenslerin rutin ‘faturaları’ ödemek, personel maaşları, uçak ve tekneleri ile yaşadıkları evlerin masrafları için nakit bulmak zorunda kaldığını anlattı. Prens Muhammed’in kestiği ödemeler arasında, kraliyet üyelerinin çalışanlarının maaşları ile elektrik ve su faturaları da bulunuyor. Babası Kral Selman tahta oturduğu 2015’ten beri diğer aile üyelerinin haklarını kısıtlayan veliaht Prens, 2017’de yolsuzluk suçlamasıyla çok sayıda prensi gözaltına aldırtmıştı. Ayrıca bu yıl ilan edilen ve dört çalışandan fazlası için kişi başı 2500 dolar ek vergi öngören düzenleme, prensler için yılda yüz binlerce dolarlık ilave masraf demek.

Haberin Devamı

PRENSTEN KORKUYORLAR

Ayrıca Prens Muhammed’in tepkisinden kaçınmak için “fazla gösterişli” varlıklarını elden çıkaranlar olduğu da belirtildi. Bir kaynak, “Bu insanlar çalışmıyor ancak devasa çalışan kadroları var. Üstelik Prens Muhammed’in tepkisinden de korkuyorlar” dedi. Yakın zamanda elden çıkarılan varlıklar arasında, İngiltere’de 155 milyon dolarlık bir kır evi ile 60 metreden uzun iki de yat var. Bir zamanlar Suudi Arabistan’ın en güçlü kişilerinden olan, eski Washington Büyükelçisi Prens Bandar bin Sultan da malvarlıklarını satanlar arasında.”