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Kraliyetin maliyeti 510 milyon sterlin

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#İngiltere#Kraliyet#Maliyet
Kraliyetin maliyeti 510 milyon sterlin
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2024 07:00

İngiltere’de monarşi karşıtı kampanya grubu Republic (Cumhuriyet), Kraliyet Ailesi’nin ülkedeki vergi mükelleflerine “gerçek maliyetinin” 510 milyon sterlin olduğunu öne sürdü.

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BBC’nin haberine göre, Republic yöneticisi Graham Smith, emeklilere yapılan yakıt yardımının kesilmesi tartışmalarına gönderme yaparak, “Yarım milyar sterlini kraliyet için boşa harcarken, nasıl olur da yardımların kesilmesini konuşabiliriz?” dedi. Republic grubu, Kraliyet’e verilen bütçenin “kamu parasının boşa harcanması” olduğunu savunuyor ve Kral’ın yılda 189 bin sterlinlik maaşa sahip olmasını öneriyor. Kraliyet Ailesi’nin masraflarını finanse eden Sovereign Grant fonunun temmuzda yayınlanan son raporunda Kraliyet Ailesi’ne ayrılan devlet ödeneğinin 2024-25’te 86.3 milyon sterlin düzeyinde kalacağı, 2025-26 döneminde ise 132 milyon sterline çıkacağı görülüyor.

 

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#İngiltere#Kraliyet#Maliyet

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