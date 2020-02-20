‘Kraliyet’i yasakladı

Genç çift, kraliyet unvanları olan ‘Sussex Royal’ adının marka haklarını satın almıştı ve ticarete atılma planı yapıyordu. Ancak Kraliçe, ‘Sussex Royal’ markasındaki ‘royal’ (kraliyet) kelimesinin kullanılmasını yasakladı. Prens Harry ve eşi, medya takibinden duydukları rahatsızlığı ifade ederek kraliyet üyeliğinden çekilme kararı aldıklarını açıklayıp Kanada’ya gitmişti.

PLANLARI BOZULDU

‘Sussex Royal’ markasını tescil ettirerek bu isimle ticari faaliyetler planlayan çift, Kraliçe’nin bu kararıyla zor durumda kaldı.