Kraliyet Hava Kuvvetleri Üssü şimdi bu halde

Dünyayı etksisi altına alan koronavirüs süper güç olarak adlandırılan ülkeleri dize getirdi. İngiltere’de 35 milyon değerindeki eski Kraliyet Hava Kuvvetleri Üssü (RAF) elde kalan lüks araçlar için otoparka dönüştürüldü. Bicester kasabasında bulunan Upper Heyford Eski Kraliyet Hava Kuvvetleri Üssü (RAF) lüks Range Rovers ve Jaguar spor otomobilleri de dahil olmak üzere en az 35 milyon sterlin değerinde yepyeni araçlardan oluşan bir otopark haline geldi.

ELDE KALAN LÜKS ARAÇLAR İÇİN OTOPARKA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Normal zamanlarda arabaları showrooma gitmeden önce depolamak için kullanılan RAF, sektörü etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle krizin eşiğinde... Motor endüstrisi yeni otomobil satışlarının Nisan ayında yüzde 97 düştüğünü ve 1946 yılından bu yana en düşük seviyeye gerilediğini ortaya koydu.

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Otoparkın havadan çekilmiş halinin paylaşıldığı görüntüler ise durumun ciddiyetini ortaya koydu., Salgın, showroom’ların kapanmasına, müşterilerin evde kalmasına neden olurken, Nisan 2019'daki 68 bin araç satışına kıyasla geçen ay sadece 871 araba satıldı. Filo ve ticari araç satışları da 93 binden 3 bin 500'e düştü. Motor Üreticileri ve Tüccarlar Derneği'nin (SMMT) rakamlarına göre, otomotiv sektörünün 1992'den bu yana en kötü sezonunu yaşadığı belirtildi. SMMT Genel Müdürü Mike Hawes, “Piyasanın canlı hafızadaki en kötü performansı, şaşırtıcı değil” dedi.