Kraliyet ailesinde sular durulmuyor! Bir umut doğmuştu ama... Geri dönmesini sonsuza dek yasakladı

Haberin Devamı

İngiltere Kraliyet Ailesi'nde Sussex Dükü Prens Harry'nin 2020 yılında kraliyet ailesindeki görevlerinden istifa etmesiyle başlayan deprem bir türlü dinmiyor. Geçtiğimiz hafta Kral Charles'ın eski uşağı Grant Harrold, Prens Harry'nin aileye dönüşü için bir umut ışığı olduğunu açıklamıştı. Ancak ortaya atılan yeni bir iddia ile Kraliyet Ailesi kapılarının Prens Harry'e tamamen kapandığı öne sürülüyor.

İngiliz Kraliyet Ailesi hakkında uzman olarak bilinen gazeteci yazar Hilary Fordwich, tahtın varisi ve Kral 3. Charles'ın büyük oğlu Prens William'ın Prens Harry'e kapıları kesin olarak kapattığını öne sürüyor. Fox News'e konuşan Fordwich, William'ın taht kavgasını bitirmek için adımlar attığını ve istifa eden Prens Harry'nin aileye dönüşünü kesin olarak yasakladığını ifade ediyor.

Haberin Devamı

'PRENS WILLIAM YASAKLADI'

Kral 3. Charles'ın evlat özleminden dolayı bu konuda daha merhametli davranabileceğini söyleyen Fordwich, William'ın ise Harry'nin açıklamaları yüzünden kendisiyle konuşmayı kesin olarak reddettiğini vurguluyor. Yazar "Prens William'ın kardeşinin Kraliyet ailesine herhangi bir şekilde geri dönmesini kesin olarak yasakladığı, aile içinde yaygın olarak biliniyor." diyor.

'BİR İHTİMAL' İDDİASI

Kral 3. Charles'ın eski uşağı Grant Harrold ise birkaç gün önce Prens Harry'nin tek bir şartla affedileceğini ifade etmişti. Harrold "Bunun gerçekleşmesinin tek yolunun Harry'nin kamuoyuna daha önce yaptıklarının bir hata olduğunu kabul eden bir açıklama yapması" diyor ve sözlerini "Ancak bunun olacağını düşünmüyorum" diyerek sonlandırıyor. Fordwich de Harry'nin yaptığı açıklamalara bakılırsa özür dilemeyeceğini, dilese bile William'ın kolay kolay ikna olmayacağını belirtiyor.

2020'DEN BU YANA SULAR DURULMUYOR

2018 yılında ABD'li aktris Meghan Markle ile evlenen Prens Harry, 2020 yılında tüm dünyayı şok ederek tüm kraliyet görevlerinden istifa ettiğini açıklamış ve eşiyle ABD'ye taşınmıştı. Prens Harry ve eşi Megan Markle'ın 2021 ABD'li ünlü yapımcı Oprah Winfrey'e kraliyet ailesi hakkında röportaj vermesi İngiltere'de büyük yankı uyandırmıştı. Ardından çektikleri Harry & Meghan dizisi ve aileye oldukça büyük suçlamaların yöneltildiği Spare kitabı ile Kraliyet Ailesi ile ünlü çift arasındaki ipleri koparmıştı. Özellikle Harry'nin bebeğine karşı aileden ırkçı tutum gösterildiği iddiası ve Prenses Diana'nın cenazesi ile ilgili açıklamalar büyük yankı uyandırmıştı.

Haberin Devamı

ŞUBAT AYINDAKİ ZİYARET

Ailesiyle arası gergin olan Harry, Kral 3. Charles'a açıklanmayan bir kanser türü teşhisi konmasının ardından Şubat ayında çok kısa bir ziyaret için Londra'ya gitmişti. Harry, Londra'ya yaptığı son kısa seyahatten kısa bir süre sonra "Günaydın Amerika" programına verdiği demeçte, babasının hastalığının ailesi ile kendisini daha da yakınlaştırabileceğini düşündüğünü söyledi.