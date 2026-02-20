Kraliyet ailesinde deprem! 400 yıldır görülen en büyük kriz: Diana'dan beri böylesi görülmedi

Haberin Devamı

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein ile bağlantısı ortaya çıkan eski Prens Andrew Mountbatten-Windsor, dün İngiltere polisi tarafından Sandringham'daki evinde gözaltına alındı.

66 yaşındaki eski prensin gözaltına alınmasına ilişkin polis tarafından yapılan açıklamada, "Kapsamlı değerlendirmenin ardından, kamu görevinde suistimal iddiasıyla ilgili soruşturma başlattık" ifadesi kullanıldı.

Andrew'un gözaltına alınmasının ardından Kral Charles, "Andrew Mountbatten-Windsor hakkında kamu görevinde suistimal şüphesine ilişkin haberleri derin bir endişeyle öğrendim. Bu konunun, ilgili makamlar tarafından uygun şekilde soruşturulabilmesi için bundan sonra tam, adil ve usulüne uygun bir sürecin işletileceğini belirtmek isterim" dedi ve "Hukukun gereği mutlaka yerine getirilmelidir" sözlerini açıklamasına ekledi.

66. doğum gününde gözaltına alınan eski Prens Andrew, 11 saat süren polis gözetiminde kalmasının ardından serbest bırakıldı.

SARAY ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLMEDİ

Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, ne Kral’ın ne de Buckingham Sarayı’nın operasyon öncesinde bilgilendirilmediği öğrenildi. Bu durum, polisin eski bir prens dahi olsa kimsenin hukukun üstünde olmadığını göstermek istediği şeklinde yorumlandı.

Gün boyu süren sorgunun ardından Andrew, polis merkezinden ayrıldı. Kızarmış gözleri ve yorgun yüz ifadesiyle aracın arka koltuğunda çökmüş bir görüntü verdi. Araç, özel güvenlik görevlileri tarafından kullanıldı.

HUKUKİ MALİYETLERİ KENDİ ÖDEYECEK

The Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, hukuki masraflarının kamu kaynaklarından karşılanmasına izin verilmeyeceği kaydedildi.

Buckingham Sarayı'na yakın kaynaklar, "eski York Dükü kendi savunma giderlerini karşılayamazsa maliyet kamu bütçesine yüklenmeyecek” dedi.

2024'te Kral Charles'ın kişisel ödeneğini ve güvenlik ödemelerini kestiği ortaya çıkan eski prensin, son yıllarda ciddi ekonomik sorunlar yaşadığı ve kayda değer özel fonlara sahip olmadığı belirtildi.

Andrew'un eski eşi Sarah Fergusan'a yakın bir kaynak, Ferguson ile kızları Prenses Beatrice ve Prenses Eugenie’nin "perişan" halde olduklarını söyledi.

Kaynak, yaptığı açıklamada, "Bu, onun ve kızları için felaket bir durum. Cesur görünmek için elinden geleni yapıyor gibi görünüyor. Paraya olan çaresizliği açıkça aptallıktı" dedi.

400 YILDIR GÖRÜLEN EN BÜYÜK KRİZİ TETİKLEDİ

İngiliz kraliyetinde yaklaşık 400 yıldır görülen en büyük krizlerden birini tetikleyen gözaltı, Andrew'u jüri karşısına çıkarabilecek ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılabileceği nadir suçlamalardan biri olarak değerlendirildi.

Andrew soruşturmasında, kamu görevinde suistimal ve insan kaçakçılığıyla bağlantılı çeşitli iddiaların incelendiği aktarıldı aktarılsa da henüz resmi bir suçlama yönetilmedi. Andrew hakkındaki nihai kararın Başsavcı Stephen Parkinson tarafından verileceği vurgulandı.

Bu duruma karşın eski prense ait Berkshire'daki mülkteki aramaların bugün de sürdüğü kaydedildi. Sandringham’daki aramaların ise tamamlandığı açıklandı.

ANDREW’UN YANINDA KALAN TEK İSİM: GARY BLOXSOME

Gözaltı sürecinde Andrew’un yanında sadece, ceza hukuku alanında uzman avukat Gary Bloxsome kaldı. İngiliz basınında, kamu görevini kötüye kullanma iddialarıyla karşı karşıya kalan Mountbatten-Windsor’u Bloxsome'un temsil etmesinin beklendiği kaydedildi.

Bloxsome, 2020 yılında FBI’ın Epstein bağlantısı nedeniyle soruşturma başlattığı dönemde Andrew tarafından görevlendirilmişti. Avukatın, zamanla Andrew'un en yakın danışmanı haline geldiği belirtildi.

Norfolk’a taşınmasının üzerinden iki hafta geçtikten sonra gözaltına alınan Andrew'un, ruh sağlığına ilişkin çevresi tarafından endişe duyulduğu aktarıldı. Andrew'un son günlerde "çok durgun" göründüğü ve haber okumayı bıraktığı ifade edildi.

"PRENSES DIANA'NIN ÖLÜMÜNDEN SONRAKİ EN BÜYÜK ZORLUK"

Kraliyet tarihçisi Kate Williams, CNN’e yaptığı açıklamada, “Son yıllarda aralarındaki ilişki daha mesafeli olsa da gençliklerinde birlikte kraliyet ailesinin bir parçasıydılar ve birbirlerini iyi tanıyorlardı” dedi.

Williams, ailenin şu anda “büyük bir sorunla karşı karşıya olduğunu ve bu sorunun Andrew’dan uzaklaşmak olduğunu” belirtti. Ayrıca “Charles ne biliyordu?” sorusunun giderek daha fazla sorulacağını, zamanla “William ne biliyordu?” sorusunun da gündeme gelebileceğini söyledi.

Williams, “Bu, Diana’nın ölümünden bu yana kraliyet ailesinin karşılaştığı en büyük zorluk olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

"MONARŞİNİN TÜM GELECEĞİNİ TEHLİKEYE ATTI"

Kraliyet yorumcusu Sandro Monetti ise “Andrew meselesi, Kral Charles’ın tüm hükmünü tanımlamaya başladı ve tanımlamaya devam edecek” değerlendirmesinde bulundu.

Monetti, Andrew’un tüm haklarının elinden alınmasına rağmen hâlâ tahtın sekizinci sıradaki varisi olduğunu hatırlatarak, Parlamento’da bu durumun değiştirilmesine yönelik çağrıların artabileceğini öne sürdü.

Krizin yalnızca bir aile meselesi olmadığını vurgulayan Monetti, “Bu eylemler, monarşinin tüm geleceğini tehlikeye attı” dedi.