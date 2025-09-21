Kraliyet ailesinde beklenmedik gelişme: Gözden düşen Prens Harry, geri dönmeye hazırlanıyor

Haberin Devamı

Kral 3. Charles ve oğlu Sussex Dükü Prens Harry'nin 6 yıl sonra ilk kez kamusal bir etkinlikte birlikte görünmeleri için üst düzey görüşmelerin sürdüğü açıklandı. Saray yetkilileri, her iki hanedanın temsilcilerinin önümüzdeki yıl baba ile oğlu daha sık bir araya getirmek için planlar yaptığını belirtti.

Görüşme haberi, çiftin Santa Barbara'da ünlü oyuncu Kevin Costner'ın düzenlediği yardım etkinliğine sürpriz katılımının ardından geldi. Harry ve Meghan'ın bu etkinlikte boy göstermesi, kamuoyunun ilgisini yeniden kraliyet çiftine kaydırdı.

İLİŞKİLERDE YUMUŞAMA İŞARETLERİ

İngiliz basınının "alışılmadık" şeklinde nitelediği gelişme, Prens Harry'nin bu ay başında Clarence House'da Kral Charles ile 50 dakika süren görüşmesinin ardından yaşandı. Görüşme, kralın kanser tedavisi gördüğü 18 aylık dönem sonrasındaki ilk yüz yüze buluşma olarak kayıtlara geçti.

Haberin Devamı

Daily Mail'ın haberine göre, Kral ve Harry'nin birlikte görünme planları, ilişkilerdeki yumuşamaya işaret ediyor. Saray kaynakları, bu hamlenin aile içi uzlaşma yönünde atılmış önemli bir adım olduğunu vurguladı.

WILLIAM GÖRÜŞMEDEN RAHATSIZ

Bu gelişmeler, Kral ile Galler Prensi ve Kral Charles'ın 1. varisi William arasındaki ilişkilerin gergin olduğu iddialarının gündeme geldiği bir döneme denk geldi. Yetkililer, William'ın Harry ile yapılan görüşmeden rahatsız olduğunu belirtti.

Kaynaklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin henüz düzelmediğini, ancak Harry'nin yılda 4 veya 5 kez İngiltere'ye gelmeyi planladığını ifade etti. Harry'nin kardeşi William ile en azından bir çalışma ilişkisi kurma konusunda umutlu olduğu öne sürüldü.

Prens William, Trump'ın resmi ziyareti sırasında yürütülen görüşmelere katılmıştı.

'KARDEŞİYLE YÜKÜ PAYLAŞMAK İSTİYOR'

Haberin Devamı

Geçen haftadan sonra birçok kraliyet yorumcusu, Harry'nin halkla buluştuğu ve çocuklarla kameraların karşısına geçtiği görüntülere dikkat çekti. Halktan gelen sıcak tepkilere vurgu yapan uzmanlar, bu ziyaretin William'a yükün bir kısmını paylaşabileceğini hatırlatmak amacı taşıdığını iddia etti. Bir kaynak, "Harry'nin İngiltere ziyareti, kardeşiyle rekabet etmek için değildi" açıklamasını yaptı.

Harry, 13 Eylül'de Kiev'e yaptığı seyahatinde kendisine yöneltilen Kral'la görüşmek isteyip istemediği sorusuna, gelecek yıl 'odak noktasının gerçekten babası olması gerektiği' cevabını vermişti.

İkili arasındaki güveni yeniden tesis etmek amacıyla Harry, Kral'ın isteği üzerine, ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyaretini gölgeleyecek her türlü tanıtımdan kaçınmayı kabul etti. Sussex Dükü, kraliyet ailesine, seyahatle aynı zamana denk gelecek şekilde 2 gün izin verildiğini ve herhangi bir randevuya çıkmamaya özen gösterdiğini belirtti.

Haberin Devamı

KRAL WILLIAM'DAN DAHA FAZLA RAHATSIZ OLUYOR

Kraliyet biyografi yazarı Tina Brown, Kral'ın William'a kıyasla Harry'den 'daha az rahatsız olduğunu' öne sürdü. Brown, Kral ve varisi arasında, William'ın iş yükünün az olması nedeniyle gerginlik yaşandığını ifade etti.

Brown, Kral'ın William'ın sözlerini geçmişteki eksikliklerine yönelik bir eleştiri olarak gördüğünü de sözlerine ekledi. Harry'nin İngiltere'ye dönüşünün kendisi için başarı olduğunu kaydeden Brown, bu durumun William için kötü haber olarak değerlendirildiğini kaydetti.

Gözden Kaçmasın Oğlunu bile geri çekti sahneyi gelinine bıraktı... Büyük gecede sıcak bakışmalar Haberi görüntüle

Kraliyet kaynakları, Kral'ın kamuoyunda kabul görmesi için Harry'ye destek verebileceğini dile getirdi.

Haberin Devamı

Buckingham Sarayı ve Prens Harry'nin sözcüsü konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

HARRY VE CHARLES'IN KAVGASI

Prens Harry ile Kral Charles, aile içindeki uzun süredir devam eden gerginlik nedeniyle görüşmüyordu. Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD’ye yerleşen Harry’nin, ailesiyle arasına mesafe koyması dikkat çekmişti. Özellikle kamuoyuna yansıyan açıklamalar, bu soğukluğun daha da derinleşmesine neden olmuştu.

İngiliz basınına göre Kral Charles, oğlu Harry ile ilişkilerinde "kontrollü bir mesafe" bırakmayı tercih ediyor. Saray kaynakları, Charles’ın aile içi meselelerin medyaya taşınmasından rahatsız olduğunu belirtmişti.

Haberin Devamı

BBC’ye demeç veren Harry, Kraliyet Ailesi ile yeniden barış yapmak istediğini ama aralarındaki en büyük meselenin güven sorunları olduğunu söylemişti. Harry aynı zamanda İngiltere’ye dönmek ya da eşi ve çocuklarıyla birlikte memleketi göstermek gibi planlarının güvenlik sağlanamadığı için zorlaştığını dile getirmişti.

Harry, bazı aile üyelerinin “Spare” kitabını yazdığı için kendisini asla affetmeyeceklerini kabul etmiş ama yine de “daha fazla kavga etmenin anlamı yok” diyerek barışmak istediğini belirtmişti. Harry barışmanın, gerçekler ve hesap verebilirlikle mümkün olabileceğini vurgulamıştı.

Harry’nin kaleme aldığı kitap ve verdiği röportajlarda dile getirdiği eleştiriler, taraflar arasında ciddi sorunlar olduğu yorumlarına yol açmıştı.