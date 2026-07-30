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Kraliyet ailesi yaz anılarını paylaştı… Tatilden kalanlar

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#Kraliyet Ailesi#Prens William#Kate Middleton
Kraliyet ailesi yaz anılarını paylaştı… Tatilden kalanlar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2026 07:00

İNGİLTERE tahtının varisi Prens William ile eşi Kate Middleton, yaz boyunca çekilen aile fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

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Çift, çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis ile birlikte yer aldıkları samimi karelerin yanı sıra resmi görevlerinden görüntülerin de bulunduğu albüme, “Yazdan geriye kalanlar. Son birkaç ayı bu kadar özel kılan herkese teşekkür ederiz” notunu düştü. Prens William, geçen ay verdiği bir röportajda eşi ile olan ilişkisine değinerek “Harika bir anne ve harika bir eş. Ailemiz onsuz ayakta kalamazdı” ifadelerini kullanmıştı.

Kraliyet ailesi yaz anılarını paylaştı… Tatilden kalanlar

Prenses Kate Middleton mutfakta işbaşında.

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#Kraliyet Ailesi#Prens William#Kate Middleton

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