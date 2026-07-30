Kraliyet ailesi yaz anılarını paylaştı… Tatilden kalanlar

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Çift, çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis ile birlikte yer aldıkları samimi karelerin yanı sıra resmi görevlerinden görüntülerin de bulunduğu albüme, “Yazdan geriye kalanlar. Son birkaç ayı bu kadar özel kılan herkese teşekkür ederiz” notunu düştü. Prens William, geçen ay verdiği bir röportajda eşi ile olan ilişkisine değinerek “Harika bir anne ve harika bir eş. Ailemiz onsuz ayakta kalamazdı” ifadelerini kullanmıştı.

Prenses Kate Middleton mutfakta işbaşında.