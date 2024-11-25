Kral’ın hediyesi aplikler satılıyor

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Üzeri yapraklar ve melek figürleriyle süslü bir metre yükseliğindeki rokoko tarzı apliklerlin Fransız heykeltıraş Jacques Caffieri tarafından yapıldığı sanılıyor. Uzmanlara göre aplikler üzerinde imza olmasa da Caffieri’nin işçiliğine özgü tüm özellikleri taşıyor.

Tahmini değeri 1 milyon sterline kadar çıkan duvar lambaları, 4 Aralık’ta Londra’daki Sotheby’s müzayede evi tarafından satışa çıkarılacak. Aplikler 1887’de İngiltere’deki Swinton Kalesi’ne yerleştirilmek üzere satılmadan önce Louis’in metresi, Madame de Pompadour olarak bilinen Jeanne-Antoinette Poisson’un evini süslüyordu.

1764’te henüz 42 yaşındayken tüberkülozdan ölen Poisson, Kral’ın metresi olmanın yanı sıra yardımcısıydı da.

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Jeanne-AntoinettePoisson