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Kral’ın hediyesi aplikler satılıyor

Güncelleme Tarihi:

#FRANSA Kralı 15’Nci Louis#Aplikler#Jacques Caffieri
Kral’ın hediyesi aplikler satılıyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2024 07:00

FRANSA Kralı 15’nci Louis’in metresinin evini aydınlatan altın kaplama dört aplik açık artırmaya çıkıyor.

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Üzeri yapraklar ve melek figürleriyle süslü bir metre yükseliğindeki rokoko tarzı apliklerlin Fransız heykeltıraş Jacques Caffieri tarafından yapıldığı sanılıyor. Uzmanlara göre aplikler üzerinde imza olmasa da Caffieri’nin işçiliğine özgü tüm özellikleri taşıyor.

Kral’ın hediyesi aplikler satılıyor

Tahmini değeri 1 milyon sterline kadar çıkan duvar lambaları, 4 Aralık’ta Londra’daki Sotheby’s müzayede evi tarafından satışa çıkarılacak. Aplikler 1887’de İngiltere’deki Swinton Kalesi’ne yerleştirilmek üzere satılmadan önce Louis’in metresi, Madame de Pompadour olarak bilinen Jeanne-Antoinette Poisson’un evini süslüyordu.

1764’te henüz 42 yaşındayken tüberkülozdan ölen Poisson, Kral’ın metresi olmanın yanı sıra yardımcısıydı da.

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Kral’ın hediyesi aplikler satılıyor
Jeanne-AntoinettePoisson

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#FRANSA Kralı 15’Nci Louis#Aplikler#Jacques Caffieri

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