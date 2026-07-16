Kralın final sevinci

Haberin Devamı

Kral VI. Felipe, Kraliçe Letizia ile kızları Prenses Leonor ve Prenses Sofia, karşılaşmayı sarayda birlikte izledi. İspanya formaları giyen aile, son düdüğün ardından birbirine sarılarak galibiyeti kutladı. Kraliyet ailesi maçın ardından resmi Instagram hesabından yayınladığı mesajda, “Bir kez daha neden dünyanın en büyük takımlarından biri olduğunuzu gösterdiniz. Artık tüm ülke arkanızda. Şimdi sıra kupa için mücadelede. Bize bu yolculuğu yaşattığınız için teşekkürler” ifadelerini kullandı.