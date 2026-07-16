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Kralın final sevinci

Güncelleme Tarihi:

#İspanya#FRANSA#KRAL
Kralın final sevinci
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2026 07:00

İspanya Milli Takımı’nın Fransa’yı 2-0 mağlup ederek Dünya Kupası’nda finale yükselmesi, kraliyet ailesinde de büyük coşku yarattı.

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Kral VI. Felipe, Kraliçe Letizia ile kızları Prenses Leonor ve Prenses Sofia, karşılaşmayı sarayda birlikte izledi. İspanya formaları giyen aile, son düdüğün ardından birbirine sarılarak galibiyeti kutladı. Kraliyet ailesi maçın ardından resmi Instagram hesabından yayınladığı mesajda, “Bir kez daha neden dünyanın en büyük takımlarından biri olduğunuzu gösterdiniz. Artık tüm ülke arkanızda. Şimdi sıra kupa için mücadelede. Bize bu yolculuğu yaşattığınız için teşekkürler” ifadelerini kullandı.

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#İspanya#FRANSA#KRAL

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