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Dünya
Rifat BAŞARAN / ANKARA
Haber Giriş: 26.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kraliçeye kötü haber: Bu sene kiraz yok

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
Kraliçeye kötü haber: Bu sene kiraz yok

İngiliz Kraliyet Ailesi’nin sofrasında yer alan Niğde Ulukışla kirazının, bu yıl önce don sonra da kuraklık nedeniyle yüzde 70 verim kaybına uğradığı belirtildi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yüzde 80’i ihraç edilen dünyaca ünlü Napolyon kirazlarının yetiştirildiği Ulukışla ilçesinde, kiraz bahçelerini gezerek üreticilerle sohbet etti. Gürer, 12 ülkeye kiraz ihracatının yapıldığı Ulukışla ve köylerinde önce don, ardından da kuraklık nedeniyle sulanamama riski yaşayan kiraz bahçelerinde yüzde 70 verim kaybı meydana geldiğini söyledi. Gürer, 1600 rakımlı bölgelerde farklı aromasıyla dikkat çeken Ulukışla kirazının yüzde 80’inin yabancı ülkelere gönderildiğini söyleyerek, “İngiltere Kraliyet Ailesinin sofralarını bile süsleyen Ulukışla kirazını ne yazık ki bu yıl don ve kuraklık vurdu. Kilolarca kiraz veren dallarda birer ikişer kiraz kalmış, çoğunluğu ne yazık ki dökülmüş ya da kurumuş. Yaklaşık 25 bin dekar alanda yıllık ortalama 35 bin ton kiraz üretimi yapılan bölgede bu yıl don ve kuraklık nedeniyle ciddi verim kaybı olacak” dedi.

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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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