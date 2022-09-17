Kraliçenin tabutunun başında heyecan dolu dakikalar... Herkes şoke olmuş bir şekilde izledi!

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İngiltere'de tahtta en uzun süre kalan hükümdar unvanına sahip olan Kraliçe II. Elizabeth geçtiğimiz hafta perşembe günü hayatını kaybetti.

70 yıllık saltanatı sonrası hayata gözlerini yuman kraliçe için İngiltere tarihinin en büyük törenlerinden birinin düzenlenmesi bekleniyor. Pazartesi günü gerçekleştirilecek cenaze töreni için hazırlıklar devam ederken, kraliçenin naaşı 3 gün önce Buckingham Sarayı'ndan Westminster Salonu'na taşındı ve halkın ziyaretine açıldı.

Cenaze töreninin yapılacağı pazartesi sabahına dek günün her saati ziyarete açık olacak kraliçenin tabutunu görmek isteyenler ülkenin dört bir yanından Londra'ya akın etti.

KUYRUK 8 KİLOMETREYE ÇIKTI

Kraliçe 2. Elizabeth'in Westminster Salonu'nda halkın ziyaretine açılan tabutunu görmek için bekleyenler rekor sayıya ulaştı.

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Hükümet, sırada bekleyenlerin oluşturduğu kuyruğun uzunluğunun 8 kilometreyi geçmesinin ardından sıraya girişleri en az altı saat süreyle durdurduğunu açıkladı.



Kraliçeyi görmek isteyenlerin oluşturduğu kuyruk

Kuyruk Westminster'dan Londra'nın güneyindeki Southwark Parkı'na kadar uzanmış durumda.

Hükümetin Kültür, Medya ve Spor Birimi'nden yapılan açıklamada "Southwark Parkı kapasitesini doldurdu. Kuyruğa girişler en az altı saatle durdurulacak. Lütfen yeniden açılana dek sıraya girmeye yeltenmeyin," ifadeleri kullanıldı.

Kraliçe'nin cenazesini görmek için bekleyenlerin kuyrukta en az 14 saat geçirdiği belirtiliyor.



Salı akşamından bu yana binlerce kişinin ziyaret ettiği Westminster Salonu dün akşam heyecan dolu anlara sahne oldu.

Dün akşam yerel saat ile 10 civarında kimliği açıklanmayan bir adam yas tutan vatandaşların arasından hızla geçerek tabuta doğru koşmaya başladı. Adam yanında bulunan 7 yaşındaki kız çocuğunu yere devirince yanlarındaki kadın çığlık atmaya başladı.

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Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı salon bir anda alarm haline geçti.



Adam kraliçenin tabutunun üstüne ellerini koyduktan sonra güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.



Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, adamın yerde yatarken polisler tarafından kelepçelendiği görülüyor.

Adamın yere devirdiği 7 yaşındaki çocuğun teyzesi olay karşısında şoke olduklarını belirterek, "Bir anda koşmaya başladı, tabutun çevresindeki halatı kaldırıp içeri girdi, bayrağı çekiştirdi. Polisler onu iki saniye içerisinde yakaladı, kesinlikle korkunç ve saygısız bir davranıştı. Bu zavallı yeğenimin kraliçe ile tek anısı" dedi.



Tutuklanan şüphelinin yere devirdiği 7 yaşındaki kız çocuğu

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Güvenlik güçleri konuya ilişkin açıklamasında adamın kamu düzenini bozmaktan tutuklandığını açıklarken görgü tanıkları olay sonrası ziyaretçilerin gözyaşlarına boğulduğunu anlattı.



İnsanların olayı şoke olmuş bir şekilde izledi...

ÇİN HEYETİNE YASAK

Öte yandan Çin hükümetinden bir heyetin Kraliçe 2. Elizabeth'in tabutunu ziyaret etmesine izin verilmediği ortaya çıktı.

BBC'nin edindiği bilgilere göre Avam Kamarası Başkanı Lindsay Hoyle, Çin'in yedi İngiliz parlamentere uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Çin heyetinin ziyaretini yasakladı.

Buna karşın Kraliçe 2. Elizabeth'in pazartesi günü yapılacak olan cenaze töreninde Çin de temsil edilecek.

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Çin'in cenaze törenine devlet başkan yardımcısı düzeyinde katılımı bekleniyor.



Kral Charles ve kardeşleri annelerinin tabutu başında nöbet tuttu

PRENS HARRY'E ÜNİFORMA İZNİ

Kraliçe 2. Elizabeth'in tabutu başında torunlarının cumartesi akşamı tutacakları nöbet sırasında Prens Harry'nin de askeri üniforma giyeceği açıklandı.

Kral 3. Charles'ın özel isteğiyle Galler Prensi William ve Sussex Dükü Prens Harry'nin ikisinin de askeri üniformalarıyla nöbet tutacakları ifade edildi.

Geçtiğimiz yıl Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerinden feragat etme ve eşi Sussex Düşesi Meghan ile ABD'ye yerleşme kararı alan Prens Harry, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesinin Buckingham Sarayı'ndan Westminster Salonu'na götürüldüğü resmi geçit sırasında askeri üniforma giymemişti.



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Kraliçe'nin tabutunun ardında yürüyen dört çocuğundan üçü ve Prens William üniforma giyerken, adı seks skandalına karışan ve bu nedenle aktif Kraliyet Ailesi olmaktan çıkarılan Prens Andrew sivil kıyafetle görülmüştü.

Prens Harry'nin cenaze töreninde askeri üniforma giyip giymeyeceği merak konusuydu.

Tabut başında tutacağı nöbette askeri üniforma giyme izni verilmesiyle Prens Harry 2020 yılında Kraliyet Ailesi içindeki görevlerinden ayrılmasından bu yana ilk kez üniforma içinde görülecek.

Tabut başındaki 15 dakikalık nöbete Kraliçe'nin tüm torunları katılacak.

CENAZEDE UKRAYNA SÜRPRİZİ

Kraliçenin cenazesinde Ukrayna'yı Ukrayna devlet başkanı Volodimir Zelenski'nin karısı Olena Zelenska'nın temsil edeceği öğrenildi.

44 yaşındaki First Lady'nin törene katıldıktan sonra hemen ülkesine dönmesi beklenirken, savaşın başından beri ülkesinden ayrılmayan Zelenski'nin karısına eşlik etmesi beklenmiyor.

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