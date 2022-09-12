Kraliçe’nin son yolculuğu başladı

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Geçen perşembe günü İskoçya’daki Balmoral Malikânesi’nde hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth’in cenazesi, dün karayoluyla Edinburgh’daki resmi konutu olan Holyroodhouse Sarayı’na taşındı. Elizabeth’in kızı Prenses Anne’nin refakat ettiği konvoy, 290 kilometrelik yolculuğu yaklaşık altı saatte tamamladı. Yol boyunca Kraliçe’nin binlerce seveni ve meraklı turistler konvoyu geçtiği her geçtiği durakta karşıladı, selamladı.

BAŞKENT LONDRA’YA UÇAKLA TAŞINACAK

Cenaze arabasının cam bölümünde taşınan Elizabeth’in cenazesi, Holyroodhouse’da salı gününe kadar katafalkta kalacak ve halkın ziyaretine açık olacak. Salı günü Kraliçe’nin cenazesi, yine kızı Prenses Anne’nin eşliğinde Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait bir uçakla başkent Londra’ya taşınacak. Önce Buckingham Sarayı’na ertesi gün Kraliyet bayrağına sarılı şekilde Westminster Hall’a götürülecek olan cenaze, burada dört gün boyunca sevenlerinin ziyaretine açılacak.

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İLK PAZAR AYİNİ

Kraliçe için devlet cenaze töreni, dünyanın dört bir yanından liderlerin katılımıyla 19 Eylül Pazartesi günü yapılacak. Kral 3’üncü Charles 19 Eylül’ü resmi tatil ilan etmişti. Elizabeth’in naaşı, ardından St. George Şapeli’nde geçen yıl hayatını kaybeden 73 yıllık eşi Prens Philip’in yanına defnedilecek. Bu arada Kraliçe’nin ölümünden sonraki ilk pazar olan dün, İngiltere’nin dört bir yanındaki kiliselerde ayinler düzenlendi. Kraliçe, devlet başkanlığının yanı sıra “Kilisenin Koruyucusu” unvanını da taşıyordu.

KRAL 3. CHARLES’IN MESAİSİ YOĞUN

Yeni Kral’ı da yoğun bir hafta bekliyor. Dün Kral 3’üncü Charles, Buckingham Sarayı’nda İngiliz Milletler Topluluğu Genel Sekreteri ve devlet başkanı olarak anıldığı ülkelerin temsilcilerini kabul etti. Charles’ın bugün Edinburgh’a giderek İskoçya, Kuzey İrlanda, Galler ve İngiltere’yi kapsayan resmi gezisine başlaması öngörülüyor. Yeni Zelanda ve Avustralya’da da dün, Charles’ın bu ülkelerin devlet başkanı olarak tanındığı resmen ilan edildi.

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‘HARRY GELSİN Mİ’ PAZARLIĞI

Galler Prensi William ile eşi Kate’in önceki gün Windsor Kalesi önünde halkla buluşmaya kardeşi Harry yüzünden geç kaldığı ortaya çıktı. Unvanlarını terk ederek ABD’ye taşınan Meghan ve Harry çiftinin Windsor’a gelip gelmeyeceğine dair müzakereler yüzünden kale önündeki buluşma 45 dakika gecikti. Kraliyet kaynaklarına göre William, Kral 3’üncü Charles ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından son dakikada kardeşi Harry’ye zeytin dalı uzattı.

LİDERLERE KATI CENAZE KURALLARI

İngiltere’nin 19 Eylül’deki cenaze törenine katılacak dünya liderlerinden özel isteklerde bulunduğu öne sürüldü. Politico dergisi, liderlerden törene özel zırhlı araçlarıyla gelmemelerinin istendiğini ve törenden sonra otobüsle götürüleceklerinin iletildiğini yazdı. Liderlere özel uçakları yerine ticari uçuşlarla İngiltere’ye gelmelerinin tavsiye edildiği belirtilirken, havaalanları ve mekânlar arasında helikopter kullanımının da yasaklandığı belirtildi.