‘Kraliçe’nin şımarık oğluydu’: Büyük bir krize imza attı... Bunca yıl annesi mi koruyordu?

İngiltere Kralı Charles III’ün kardeşi Andrew, kısa süre öncesine kadar Windsor Great Park’taki konutunda yaşamını sürdürüyordu; saray unvanları geri alınana kadar da “Prens Andrew” olarak anılıyordu.



Bugün ise her ne kadar tahta çıkması imkânsız olsa da taht sıralamasından isminin silinmesi çağrıları yapılıyor. Son yıllarda Epstein ile ilişkileri ve reşit olmayan kıza cinsel istismar iddiaları ile gündeme gelen Andrew, aslında “Kraliçe’nin şımarık oğlu” olarak biliniyor.

Kral Charles III’ün doğum gününde ifadeye alınan 66 yaşındaki kardeşi, kamu görevinde suistimal ile suçlanıyor. Andrew’un Sandringham’daki 30 odalı kraliyet konutundan gözaltına alınması, Buckingham Sarayı’nda soğuk duş etkisi yarattı. İngiltere kamuoyu ise monarşinin modern döneminde yaşanan bu krizin Kraliyet ailesine ne tür zararlar vereceğini tartışıyor.

‘AHLAKİ SINIRLARI YOK; APTAL BİRİ’

Tarihçi Andrew Lownie’ye geçen hafta eski Prens Andrew’un nasıl biri olduğu sorulduğunda gazeteciye cevabı netti: "Aptal biri."

Andrew Mountbatten-Windsor’un 450 sayfalık “York Dükü’nün Yükselişi ve Düşüşü” isimli biyografisinin yazarı Andrew Lownie, Kral III. Charles’ın en küçük kardeşini şu sözlerle anlattı:

“Kendini çok önemli gören, her şeye hakkı olduğunu düşünen bir adam. Benlik duygusu tamamen kraliyet ailesi üyesi olmasına dayanıyor. Bence içinde bir yerlerde düşük karakterli, çok özgüvensiz ve herkesin sıkıcı bulduğu biri var. Fakat hayatı boyunca kendisine ne kadar harika olduğu söylenmiş ve aşırı derecede korunmuş. Ahlaki sınırları yok. Ve bence gelinen noktada yarattığı sorunu anlamaktan da aciz.”

Andrew, hep Kraliçe Elizabeth’in en sevdiği oğlu olarak biliniyordu ve kraliyet ailesinin modern çağda yaşadığı en büyük skandala imza attı.

Nisan-Haziran 1982’de Falklands Savaşı’nda pilot olarak yer aldığında Andrew’u ulusal bir kahramana dönüşmüştü ama prense bir kamusal rol bulma vakti geldiğinde ise sorunlar baş göstermeye başladı.

Eski Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi Hakimi, tarihçi ve avukat Jonathan Sumption, El Pais’e yaptığı açıklamada, İngiltere’de ailenin en genç üyeleriyle hep bir sorun yaşandığını vurgulayarak, “Bu kısmen onların halkın görüşü konusunda Kraliçe ile aynı hassasiyeti paylaşmamalarından, kısmen de (haklı ya da haksız) bazı durumlarda yerine getirdikleri görevlerin meşrulaştırmadığı haklara veya ayrıcalıklara sahip oldukları intibaı vermelerinden kaynaklanıyor” dedi.

İngiliz kamuoyu, Kraliçe'nin oğlunu sorumsuz ve şımarık bir parti düşkünü olarak gösteren ve arkadaşı Epstein'in sağladığı kadınlara cinsel istismarda bulunabilecek kapasitede biri olduğunu ortaya koyan ifşaatlardan ciddi şekilde öfkelendi.

Çünkü Andrew’un o yıllarda henüz reşit olmayan ve pedofil Epstein’in ağına düşen Virginia Giuffre’a belinden sarıldığı fotoğraf çok şey anlatıyordu ve sonrasında yaşananlar da birçok gerçeği gözler önüne serdi. Giuffre, o zaman prens olan Andrew’u mahkemeye verdi ve onu cinsel istismarla suçladı (üç çocuk annesi Giuffre geçen yıl Nisan ayında kendi hayatına son verdi).

Andrew’un, 2019’da BBC’ye kendini savunmak için verdiği röportajda sergilediği kibir aslında sonunu getirdi ve yaptıklarının bir kanıtı olarak yorumlandı. Röportajda, gerçeklerden ne kadar kopuk olduğunu açık bir şekilde gösterdi. Giuffre ile ilişkisini reddetmek üzere kullandığı saçma argümanlarla dolu cevapları ve katlanılmaz kibri Buckingham Sarayı’nda ve İngiliz kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu.

Bu olayın ardından çok sayıda şirket ve enstitü, dönemin York Dükü ile yardım kampanyalarını sonlandırdı. Üstelik tahtın varisleri Charles ve William, tahttaki haklarına dayanarak Kraliçe’yi uyardı ve II. Elizabeth, istemeye istemeye en sevdiği kişiyi aileyi temsil eden tüm kamu görevlerinden uzaklaştırma kararı aldı.

Kraliçe’nin monarşi ile bağlarının çok sağlam olduğu herkesin malumu. Ama mesele Andrew olduğunda, annelik ve kraliçelik rolleri arasında bir ikilem yaşadı. Giuffre’un, 2011’de Andrew ile üç kez cinsel ilişkiye zorlandığını açıklamasından kısa bir süre sonra, Kraliçe iddiaları daima reddeden oğlunu ödüllendirdi. Kraliçe, Andrew’u, madalya sıralamasında ikinci sırada yer alan ve tahta kişisel hizmetler neticesinde kazanılabilecek en yüksek nişan olan Victoria Nişanı’na layık gördü.

Tarihçi Andrew Lownie, yaşananları biraz Margaret Thatcher’ın olayına benzeterek, şunları söyledi:

“İşe yaramaz oğluna göz yumdu; hırslarını ve yolsuzluklarını görmezden geldi. Korkarım ki Kraliçe de aynı hatayı yaptı.”

Andrew’ün kadınlara ve lükse düşkünlüğü imajını hızla şekillendirdi. III. Charles, ailede “Robert Redford’a benzeyen” tek kişi olduğunu söylüyordu.



Sonrasında ise, tanınmış isimlerle ilişki yaşadığı ya da aynı anda birden fazla kişiyle çıktığı haberleri gündeme geldi. Üstelik bazı kadınlar basına Andrew’un kaba tavırlarını ve çocukça davranışlarını anlatmıştı.

Andrew kamusal hayattan çekildikçe, Buckingham da onu temsil etmekten vazgeçti. Fakat Saray için çok önemli olan bir ayrım, halkın bir kısmında karşılık bulmuyor. Pek çok kişi sarayı, aileyi ve yönetimi tek bir yapı olarak görüyor. O nedenle bazıları saraya derin bir nefes aldıracağı kanaatinde.

Her ne kadar son zamanlarda Buckingham Sarayı’nın balkonundan halka el sallamasa da Andrew, babası Prens Philip’in “aile işi” dediği yapının 66 yıl boyunca bir parçası oldu.

ANDREW İLE SARAH BİRLİKTE FERGUSON DA DÜŞTÜ

Andrew ile 1986’da evlenip 1992’de boşanan Sarah Ferguson, eski Prens Andrew’un hikâyesinin ayrılmaz bir parçası. Çok kısa zaman öncesine kadar Andrew ile aynı kraliyet konutunda kalıyordu.

Eski York Düşesi Ferguson, eski kocasının sahip olmadığı bir sosyal zarafete sahipti. Ancak aynı zamanda paraya düşkünlüğü ve onu pervasızca harcama eğilimi de vardı ki bu da Buckingham Sarayı’nda sık sık sorunlara yol açıyordu. Kraliçe Elizabeth’in basın sekreteri Robin Janvrin’e göre, Ferguson Epstein’in gölgesi belirmeye başlamadan önce “o dönem monarşinin en büyük tek tehdidiydi.”

İniş çıkışlara alışık olan Ferguson, ilerleyen yıllarda III. Charles’ın müttefiki rolünü üstlenerek, durumunu karmaşıklaştıran kamuoyu baskısından kaçması için eski kocasını ikna etmeye çalıştı. Eski düşes bu başarısıyla Sandringham’da ailecek kutlanan Noel’e yeniden davet edildi.

Ferguson’un 2011’de Epstein ile küçük düşürücü e-postalarının ortaya çıkması, İngiliz Kraliyet ailesinin tuhaf ve karmaşık dünyasında en güçlü hayatta kalma içgüdüsüne sahip ismi bir kez daha gündeme getirmişti. Ancak Ferguson’un bu son düşüşü, en kötü rüyalarında bile bir gün polis arabasıyla ifadeye götürüleceğini görmeyen Andrew’un düşüşü kadar dramatik görünmüyor.

Kaynak: El Pais, BCC