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Kraliçe’nin kalesinde sır olay

#Elizabeth#İngiltere#Windsor Kalesi
Kraliçe’nin kalesinde sır olay

İngiltere’de Kraliçe İkinci Elizabeth’in Noel’i geçirdiği Windsor Kalesi’nde silahlı bir şahıs yakalandı.

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İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin haberine göre İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth de olay sırasında Windsor Kalesi’nde bulunuyordu. Thames Vadisi Polis Teşkilatı, 19 yaşındaki Southamptonlı saldırganın cumartesi sabahı 08.30’da kalenin arazisine giriş yaptıktan kısa süre sonra içinde yakalandığını duyurdu. Adı açıklanmayan şahsın binaya giriş yapamadığı belirtildi. Söz konusu kişi, “koruma altındaki bir alana izinsiz girmek” ve “saldırı silahı bulundurmak” suçlamasıyla gözaltına alındı. Polis teşkilatı olayla ilgili Kraliyet ailesine haber verildiğini, aileye veya halka yönelik devam eden bir tehdit olmadığını duyurdu. Öte yandan Kraliçe Elizabeth, bir video aracılığıyla Noel mesajı yayınladı. Bu yıl eşi Prens Philip’i kaybeden Kraliçe, “Noel sevdiklerini kaybedenler için zor bir zamandır. Bunun nedenini özellikle bu yıl anladım” dedi.

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#Elizabeth#İngiltere#Windsor Kalesi

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