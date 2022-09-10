Kraliçe’nin cenaze töreni 19 Eylül’de yapılacak

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Buckingham Sarayı, Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze töreninin 19 Eylül Pazartesi günü Londra’daki Westminster Kilisesi’nde yapılacağını duyurdu. Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze töreninin gerçekleştirileceği 19 Eylül tarihi, Birleşik Krallık’ta resmi tatil olacak. Resmi tatil kararı, Britanya’nın en uzun süre tahtta kalan hükümdarı olan Kraliçe’nin onuruna, bugün Kral 3. Charles tarafından alındı.

KRALİÇE'NİN TABUTU DÖRT GÜN BOYUNCA KATAFALKTA DURACAK



Buckingham Sarayı, Kraliçe’nin 19 Eylül’deki cenazesi öncesinde dört gün boyunca katafalkta duracağını açıkladı. Buckingham Sarayı'ndan Çarşamba günü Westminster Hall'a götürülecek olan tabut, Kraliyet bayrağına sarılı bir şekilde katafalkta kalacak.

KRALİÇE'YE PRENSES ANNE REFAKAT EDECEK

Katafalkta yatan son Kraliyet Ailesi cenazesi, 2002 yılında Anne Kraliçe’ye aitti. 200 binden fazla insan sıraya girip tabutu ziyaret etmişti. Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada, tabutun Salı günü Edinburgh Havalaminı'na götürüleceği ardından da Kraliyet Hava Birlikleri (RAF) tarafından Prenses Anne’in refakatı ile Londra’ya getirileceğini ifade edildi. Tabutun Salı günü İngiltere saatiyle 20.00’de Buckingham Sarayı’na getirilmesi ve bu esnada Kral 3. Charles ve Kraliçe Camilla’nın da orada olması bekleniyor.