Kraliçe’den Platin Jübile: Tahttaki 70’inci yılını kutladı

Haberin Devamı

Dünkü resmi kutlamalar kapsamında, Kraliçe 2’nci Elizabeth Buckingham Sarayı’nın balkonunda ailesiyle halkı selamladı. Kraliçe’nin sağ tarafında, büyük oğlu Veliaht Prens Charles ile eşi Cornwall Düşesi Camilla yer aldı. Kraliçe’nin solunda ise tahtın ikinci sıradaki vârisi, Cambridge Dükü William ile eşi Kate ve üç çocuğu bulunuyordu. 73 yıllık eşi Prens Philip’i geçen yıl kaybeden Kraliçe, tahta geçişinin yıldönümünü bu yıl ilk kez eşi olmadan kutladı.

2’nci Elizabeth Platin Jübile yapan ilk İngiliz hükümdarı.

GECEDEN KAMP KURDULAR

2-5 Haziran arası tarihler Britanya’da resmi tatil ilan edilirken, kraliyet sarayları halkın ziyaretine açıldı. Kutlamaları ve askeri geçit törenini izlemeye binlerce kişi katıldı. Bu tarihe ana tanıklık etmek isteyen bazı vatandaşlar, geceden Buckingham Sarayı önünde kamp kurdu ve en ön sıralardaki yerini garantilemeye çalıştı. Amerikan AP ajansına konuşan Carly Martin adlı bir İngiliz, kızıyla birlikte gece en son otobüse atlayarak kutlama alanına geldiğini belirtirken, “Bunu bir daha hayatım boyunca göremem. Belki kızım bile göremez. Koskoca 70 yıl” diye konuştu.

Haberin Devamı

Askeri geçit töreninde yaklaşık 1200 asker görev aldı.

HARRY-MEGHAN BALKONA ÇIKMADI

Kraliyet Ailesi’nde ırkçılık yapıldığı yönündeki açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düşen Prens Harry ve eşi Meghan Markle ise ‘Megxit’ olarak bilinen kraliyetten ayrılma kararından iki yıl sonra aile üyeleriyle ilk kez bir araya geldi. Harry-Meghan çiftinin, kutlamaların önüne geçmemesine önem gösterildi. Kraliyetteki unvanlarından feragat ederek ABD’ye yerleşen çift, Kraliçe ile birlikte balkonda halkı selamlamadı ve arka tarafta yer aldı.

Haberin Devamı

ÇOCUKLARI GÖRÜNTÜLENMEDİ

Sussex Düşesi Meghan’ın, arka tarafta Kraliçe’nin küçük torunlarıyla oyun oynadığı ve şakalaştığı görüldü. Çiftin çocukları Archie (3) ve Lilibet (1) ise kutlamalarda görüntülenmedi. 1 yaşındaki Lilibet’in adını aldığı Kraliçe ile ilk kez tanıştığı da biliniyor.

Prens Louis afacanlığıyla dikkat çekti.

PRENS LOUIS ROL ÇALDI

WILLIAM-Kate çiftinin en küçük çocuğu Prens Louis (4), Kraliçe’nin Buckingham Sarayı’nda halkı selamladığı sırada yaptığı muzurlukla dikkat çekti. Selamlama sırasında büyükannesi Kraliçe 2. Elizabeth’e bir şeyler soran Prens Louis’in, gürültüden kulaklarını kapattığı anlar objektife yansıdı. İngiliz basını bu kareleri, “Kraliçe’den rol çaldı” diye esprili bir şekilde servis etti.

Haberin Devamı

Balkonda arka planda kalan Meghan Markle çocukları sustururken görüntülendi.

KRALİÇE ÇOK YORULDU

UZUN zamandır yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle rutin ziyaret ve görevlerine katılamayan Kraliçe 2. Elizabeth’i, dünkü balkon selamlaması yordu. Buckingham Sarayı, 96 yaşındaki Kraliçe’nin “kutlamalar sırasında yorulduğu için” bugün St. Paul Katedrali’nde tahttaki 70’inci yılı için düzenlenecek ayine katılamayacağını açıkladı. Kraliçe’nin tahttaki 25’inci yılı Gümüş Jübile, 50’inci yılı Altın Jübile, 60’ıncı yılı Elmas Jübile, 65’inci yılı Safir Jübile olarak kutlanmıştı.