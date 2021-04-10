Kraliçe yasta

İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in 73 yıllık hayat arkadaşı Prens Philip, dün 99 yaşında hayatını kaybetti. Prens’in ölüm haberinin ardından hükümet binaları ve Buckingham Sarayı’nda bayraklar yarıya inerken, yapılan açıklamada, Prens Philip’in Windsor Kalesi’nde hayata veda ettiği bildirildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dahil birçok dünya lideri Prens Philip’in ölümü üzerine taziye mesajı yayınladı. 16 Şubat’ta Kral 7’nci Edward Hastanesi’nde tedavi altına alınan Prens Philip’in, birkaç gün hastanede kalacağı, rahatsızlığının koronavirüsle ilişkili olmadığı ve enfeksiyon tedavisi göreceği belirtilmişti. Kalp ameliyatı olan Prens, 28 gün süren tedavisinin ardından 16 Mart’ta taburcu olmuştu. İngiliz Kraliyet Ailesi’nde önemli bir figür olarak öne çıkan Prens Philip’in yaşamından öne çıkan bazı önemli gelişmeler şu şekilde:

ÇOCUKLUK DÖNEMİ ZORLU GEÇTİ

10 Haziran 1921’de Yunanistan’ın Korfu adasında dünyaya gelen Prens Philip’e, doğumunda Danimarka ve Yunanistan Prensi unvanı verildi. Çünkü babası Yunanistan Prensi Andrew, annesi ise Danimarka Prensesi Alice’di.

Yunanistan’da doğmasına rağmen, ihtilal sonrası ailesiyle daha bebek yaşlarındayken sürgün edildi. 10 yaşındayken ailesi Avrupa’nın çeşitli yerlerine dağıldı. Büyük kız kardeşi bir Alman ile evlenirken, babası sevgilisiyle Fransa’nın güneyine yerleşti. Annesi ise bir akıl hastanesinde kaldı.

Zorlu bir çocukluk geçiren Philip, Fransa, Almanya ve İngiltere’deki eğitimlerinin ardından, 1939’da 18 yaşındayken İngiliz Kraliyet Donanması’na katıldı.

GENÇ BİR SUBAYKEN PRENSES İLE TANIŞTI

Philip, şimdi Kraliçe olan Prenses Elizabeth ile ilk olarak 1934 yılında tanıştı. O tarihte donanma subayı Philip 18, askeri üssü gezdirmekle görevlendirildiği Prenses Elizabeth 13, kardeşi Prenses Margaret ise 9 yaşındaydı.

İkili arasında mektuplaşmalar başlarken, Prenses Elizabeth, 2’nci Dünya Savaşı sırasında Akdeniz ve Pasifik filolarında görev alan Philip’in fotoğrafını çerçeveletip odasında tutuyordu.

Prenses Elizabeth’in babası Kral 6’ıncı George, ikilinin evliliğine başta karşı çıksa da, savaşın ardından bu evliliğe izin verildi.

ESKİ UNVANLARINDAN FERAGAT ETTİ

1947’deki nişan töreni öncesi Danimarka ve Yunanistan Prensi unvanlarından feragat eden Philip, İngiliz vatandaşı oldu. Yunan Ortodoks Kilisesi’nden Anglikan Kilisesi’ne geçti. Annesinin İngiliz asıllı babasının soyadı olan Mountbatten’i aldı.

İkili 1947 yılında evlendi.Elizabeth 1952’de Kraliçe olurken, Edinburgh Dükü Philip de komutan rütbesine ulaştığı ordudan ayrılarak 1957’de İngiltere Prensi unvanını aldı. Çiftin, Charles, Anne, Andrew ve Edward adında 4 çocuğu oldu. Prens, Kraliçe’yi tahttaki yaklaşık 69 yıllık görevi sırasında hiç yalnız bırakmadı.







DEVLET TÖRENİ YAPILMAYACAK

Son dönemde, Netflix yapımı ‘Crown’ dizisiyle de gündeme gelen Prens Philip’in, tıpkı dizide aktarıldığı gibi, ikinci planda kalmaktan aslında rahatsız olduğu belirtiliyordu.

Buna rağmen kamuya hizmetleri büyük takdir gördü. 800’den fazla hayır kuruluşunun hamiliği veya başkanlığını yapan Prens Philip bilim, teknoloji, vahşi yaşam alanlarının korunmasına özel ilgi gösterdi.

Kraliçe Elizabeth, 1997 yılında evliliklerinin 50’nci yılı dolayısıyla yaptığı konuşmada, Prens Philip’i kendisine güç veren bir dayanak olarak tarif etmiş, kendisinin, ailesinin ve İngiltere’nin ona büyük bir borcu olduğunu söylemişti.

İlerleyen yaşına rağmen Kraliçe’nin yanında olan Philip, 96 yaşındayken emekli olduğunu açıklamıştı.

İngiliz basınına göre resmi cenaze töreni yapılmayacak. Ancak pazartesi günü Avam Kamarası’nda anma töreni düzenleneceği açıklandı. Prens arzusu doğrultusunda St.George Şapeli’nde dar katılımlı bir törenin ardından Windsor Şatosu’na defnedilecek. Taziye mesajları açıklanırken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, “İngiliz halkı çok sevilen, saygı duyulan bir halk figürünü değil aynı zamanda gururlu bir eşi, iyi ve sevgi dolu bir babayı da kaybetti” dedi.

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