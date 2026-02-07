×
Kraliçe orduya yazıldı

#Hollanda#Kral Willem-Alexander#Kraliçe Maxima
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2026 07:00

Hollanda’da Kral Willem-Alexander’ın 54 yaşındaki eşi Kraliçe Maxima yedek subay olmak üzere bu hafta eğitimine başladı. Kraliçe, ‘diğer askerler gibi’ görevlendirilebilecek.

HOLLANDA’da Kral Willem-Alexander’ın daha önce de askeri kamuflaj kıyafeti giyen, hatta tatbikatlara katılan eşi Kraliçe Maxima, ordunun personel sayısını artırma çabaları kapsamında yedek subay olmak için bu hafta eğitim almaya başladı. Hollanda Kraliyet Ailesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 54 yaşındaki Kraliçe’nin ‘birçok kişi gibi ülke güvenliğine katkıda bulunmak istediği’ belirtildi.

Kraliçe, fiziksel dayanıklılık, kendini savunma, nişancılık, harita okuma ve askeri hukuk eğitimi alıyor. Kraliçe Maxima nişancılık eğitimi aldı ve atış talimi yaptı.

YARBAYLIĞA DA YÜKSELECEK

Açıklamaya göre Kraliçe, “diğer yedek personel gibi” ihtiyaç duyulan yerlerde görevlendirilecek.

Arjantin doğumlu olan Kraliçe Maxima, Hollanda Kraliyet Kara Kuvvetleri bünyesinde eğitim aldıktan sonra yarbay rütbesine yükselecek. Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kraliçe’nin eğitim programının “yedek subay olmak için gerekli tüm pratik ve teorik askeri unsurları” kapsayacağı kaydedildi. Söz konusu unsurlar arasında fiziksel dayanıklılık, kendini savunma, nişancılık, harita okuma ve askeri hukuk yer alıyor. Kraliçe Maxima, aile üyeleri arasında askeri görev üstlenen ilk isim değil. Hollanda tahtının varisi olan kızı Veliaht Prenses Amalia da, geçen ay orduda gönüllü yedek subay olarak askeri eğitimini tamamlamıştı.

#Hollanda#Kral Willem-Alexander#Kraliçe Maxima

