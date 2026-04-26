Kraliçe Mathilde 450 kişilik heyetle geliyor... Belçika’dan Türkiye’ye dev çıkarma

BELÇİKA iş dünyası, Kraliçe Mathilde liderliğinde 10-14 Mayıs’ta İstanbul ve Ankara’ya iki ülke ekonomik ve ticari ilişkilerini geliştirmek üzere çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Türkiye’ye 14 yıl sonra kraliyet düzeyinde düzenlenecek ilk “Belçika Ekonomik Misyonu” ziyaretinde 250 iş insanının yanı sıra akademisyen ve bakanlık temsilcileriyle yaklaşık 450 kişinin yer alması bekleniyor. Belçikalı diplomatlara göre Kraliçe liderliğinde bu ziyaret Türk ekonomisinin temel göstergelerine duyulan güvenin de bir işareti. Son ziyaret 2012 Ekim ayında o dönem Veliaht Prens olan şimdiki Kral Philippe başkanlığında gerçekleştirilmişti.

‘POTANSİYEL GÖRÜYORUZ’

Belçika’nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde ve İstanbul Başkonsolosu Tim Van Anderlecht, büyük önem verildiği anlaşılan ziyaretle ilgili önceki gün İstanbul Başkonsolosluğu’nda bir bilgilendirme toplantısı yaptı. Ankara’da son derece verimli hazırlık görüşmeleri yaptıklarını, İstanbul’un yanı sıra İzmir, Mersin, Antalya, Bodrum’da temaslarda bulunduklarını söyleyen Van de Velde, “Biz, ekonomilerimiz arasında önemli bir işbirliği ve potansiyel görüyoruz” dedi.

TÜRK EKONOMİSİNE GÜVEN

Kraliçe Mathilde’nin liderliğindeki heyette Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot ile Savunma ve Dış Ticaret Bakanı Theo Francken’in de yer alması bekleniyor. Büyükelçi Van de Velde, Kraliçe’nin katılımıyla ilgili şunları söyledi: “Majestelerinin katılımı sadece misyonu güçlendirmek ve tanıtmakla kalmıyor. Aynı zamanda, ekonomimize ve iki ülke arasındaki ilişkilere duyulan güvenin bir göstergesidir. Bu Türk ekonomisinin temel göstergelerine duyulan güveninin bir işaretidir. Bu konuda güçlü bir inancımız var. Bunun kanıtı, uzun bir aradan sonra Avrupa ülkeleri arasında ilk gelenlerden biri olarak, bu kadar büyük bir heyetle buraya gelmemizdir. Bu, Türk ekonomisinin, Avrupa ekonomisine ve Avrupa pazarına güçlü bir şekilde entegre olduğunu göstermektedir. Türkiye’nin AB yerini belirtmek ve stratejik olarak birlikte olduğumuzu göstermek için buradayız.

Kraliçe Mathilde 2015’te Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ı konuk etmişti.

5 SEKTÖRDEN TEMSİLCİLER

Avrupa ve Türkiye ekonomilerinin birbirleriyle bütünleşmiş olduğunu, birlikte rekabet güçlerini arttırabileceklerini söyleyen Büyükelçi, tüm bunların Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygun gerçekleşmesi gerektiğini belirtti. Van de Velde’ye göre heyette beş ayrı sektörden 250 kadar iş insani, akademisyen ve kamu görevlileri yer alacak. Beş sektör, ilaç ve yaşam bilimleri, lojistik, sürdürülebilir ve yeşil enerji, dijital dönüşüm, savunma ve havacılık/uzay olarak sıralandı.

BAYKAR’A ZİYARET

Ziyaretin İstanbul ayağında daha çok iş dünyasıyla bir araya gelinmesi hedeflenirken Ankara’da ise resmi temasların gerçekleşmesi bekleniyor. İstanbul’da Türkiye’nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden Baykar tesisleriyle bir tersane ziyareti de planlanıyor. Geçen yıl Türkiye’yi ziyaret eden Belçika Savunma ve Dış Ticaret Bakanı Franken’in Türk savunma sanayisinin kapasitesiyle ilgili incelemelerde bulunduğu, mayıs ayındaki ziyarette ise ne tür işbirlikleri yapılabileceğini görmek için savunma şirketleri ile görüşüleceği belirtildi.

TİCARİ DENGE NASIL

Türkiye Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğü’ne göre 2025 yılında Belçika ile ticaret hacmi Türkiye lehine gelişti. 2025’te bir önceki yıla göre ihracat yüzde 15 artarak 5 milyar doları aştı. 2025’te Belçika’dan Türkiye’ye yönelik ithalat yüzde 9 oranında artarak 4.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca Belçika, Antwerp limanıyla Türkiye sanayisi için önemli bir giriş kapısı olma özelliği de taşıyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi ise 9 milyar dolar civarında.

‘VİZE KAPASİTESİNİ ARTIRDIK’

BELÇİKA’nın İstanbul Başkonsolosu Van Anderlecht Schengen vizesi alımı konusunda yaşanan sıkıntıyla ilgili vize kapasitesini yüzde 250 arttırdıklarını söyledi. Ayrıca AB’nin geçmiş vizelerini uygun kullananlara 1 yıldan 5 yıla kadar sürelerle çok girişli vize verilme uygulamasına geçtiğini hatırlatan Anderlecht, iş dünyasına yönelik hızlı vize uygulamasında en fazla bir ay içinde randevu verildiğini belirtti.