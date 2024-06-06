Kraliçe gitti kral tedavülde

Haberin Devamı

Kraliçe 2. Elizabeth’in portresinin yer aldığı banknotlar da ödeme aracı olarak kullanılmaya devam edilecek.

Konuyla ilgili Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, “Bu tarihi bir an, çünkü banknotlarımızın üzerindeki hükümdarı ilk kez değiştiriyoruz. Nakit paranın pek çok kişi için önemli olduğunu biliyoruz ve halk talep ettiği sürece banknot sağlamaya kararlıyız” ifadelerini kullandı. Kral Charles’ın portresini taşıyan ilk banknotlar geçen yıl basılmıştı.

Haberin Devamı

KRAL’IN KEÇİSİ

Kral Charles’ın yaptığı çömlekten keçi 8 bin 500 sterline (yaklaşık 350 bin TL) satıldı. Staffordshire’da açık arttırmaya çıkarılan keçi, Kanadalı Raymond Patten tarafından 55 yıldır saklanıyordu. Patten, o dönem Prens olan Charles tarafından yapılan keçinin 21. yaş gününde teyzesi tarafından kendisine hediye edildiğini belirtti.