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Kraliçe gitti kral tedavülde

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#İngiltere Merkez Bankası#Kraliçe#Kral
Kraliçe gitti kral tedavülde
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2024 07:00

İngiltere Merkez Bankası’ndan (BoE) yapılan açıklamaya göre, Kral Charles’ın portresini taşıyan 5, 10, 20 ve 50 sterlinlik banknotlar kullanıma sunuldu.

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Kraliçe 2. Elizabeth’in portresinin yer aldığı banknotlar da ödeme aracı olarak kullanılmaya devam edilecek.

Kraliçe gitti kral tedavülde

Konuyla ilgili Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, “Bu tarihi bir an, çünkü banknotlarımızın üzerindeki hükümdarı ilk kez değiştiriyoruz. Nakit paranın pek çok kişi için önemli olduğunu biliyoruz ve halk talep ettiği sürece banknot sağlamaya kararlıyız” ifadelerini kullandı. Kral Charles’ın portresini taşıyan ilk banknotlar geçen yıl basılmıştı.

Kraliçe gitti kral tedavülde

 

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KRAL’IN KEÇİSİ

Kral Charles’ın yaptığı çömlekten keçi 8 bin 500 sterline (yaklaşık 350 bin TL) satıldı. Staffordshire’da açık arttırmaya çıkarılan keçi, Kanadalı Raymond Patten tarafından 55 yıldır saklanıyordu. Patten, o dönem Prens olan Charles tarafından yapılan keçinin 21. yaş gününde teyzesi tarafından kendisine hediye edildiğini belirtti.

 

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#İngiltere Merkez Bankası#Kraliçe#Kral

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